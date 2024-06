Les propriétaires d’un chat malchanceux mettent leurs rêves de côté et toutes leurs économies pour le secourir

Billie, un Ragdoll vivant à Dovercourt, dans l’Essex (Royaume-Uni), est un miraculé. Il a survécu à plusieurs situations qui ont bien failli lui coûter la vie. S’il est encore de ce monde, c’est parce qu’il a une bonne étoile, mais surtout des propriétaires aimants. Ceux-ci, Katie Courts et Paul Giller, n’hésitent pas à puiser dans leurs économies pour le secourir, quitte à mettre leurs propres rêves de côté.

Ils ont noué un lien très fort avec l’animal, adopté il y a quelques années dans une ferme. Selon leur témoignage rapporté par Essex Live, le comportement du félin se rapprochait de celui des canidés. Billie suivait ses maîtres partout où ils allaient.

Essex Live / PA

Une situation cauchemardesque

L’harmonie générale au sein de la famille a été rompue une première fois lorsque Billie est tombé malade. Il a subitement perdu du poids et était léthargique. En consultant un vétérinaire, il a reçu un diagnostic de péritonite infectieuse féline provoquée par un coronavirus félin. Si les jeunes chats ne survivent malheureusement pas pour la plupart, Billie a pu bénéficier d’un traitement révolutionnaire qui l’a guéri. Ses propriétaires ont déboursé plus de 4 700 euros pour celui-ci.

La vie a repris son cours après cette période difficile jusqu’à ce qu’un drame vienne encore frapper Billie. Celui-ci s’est fait sauvagement agresser par une meute de chiens. Il a perdu sa langue, sa mâchoire a été brisée dans la lutte et il s’est blessé à la patte par la suite. Les factures vétérinaires se sont élevées à presque 25 000 euros. Une partie a été prise en charge par l’assurance de chat, mais elle n’était que minime.

Essex Live / PA

Des projets mis de côté

Les maîtres de Billie ont dû abandonner un voyage aux États-Unis qui les faisait tant rêver pour sauver leur animal. Il passe avant tout pour eux : « Billie est le chat le plus courageux et le plus cher. Je ne peux pas croire qu'il ait survécu à tout ce que la vie lui a imposé et aussi longtemps qu'il voudra vivre, nous continuerons à trouver le financement » affirmait Katie.

A lire aussi : Il s’assure que ses félins puissent regarder les oiseaux en leur installant des tabourets devant la fenêtre (vidéo)

Essex Live / PA