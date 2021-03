Les pompiers éteignent un incendie et utilisent en urgence leur masque à oxygène pour le chat resté seul dans la maison !

Après avoir découvert un chat inanimé dans une maison en feu, les pompiers ont utilisé un masque à oxygène adapté aux animaux de compagnie pour le sauver. Les propriétaires du félin ont été soulagés de le savoir sain et sauf, son congénère n’ayant pas eu cette chance.

Ce mardi matin (2 mars), un incendie s’est déclaré dans une maison de Colorado Springs, dans l’Etat du Colorado (Ouest des Etats-Unis). Les pompiers locaux ont été alertés et une équipe est arrivée vers 9 heures devant le domicile en question, situé dans l’un des quartiers du Sud-ouest de la ville.

Quand les soldats du feu sont entrés dans la maison, les flammes avaient déjà énormément progressé et « la fumée avait causé des dégâts partout », relate le capitaine Michael Smaldino, du Colorado Springs Fire Department.

Les occupants, un couple, était au travail à ce moment-là. Quand ils ont été contactés par les secours, ils leur ont expliqué que leurs 2 chats se trouvaient à la maison, rapporte KKTV 11.

Les pompiers se sont mis à la recherche de leurs compagnons en fouillant toutes les pièces. Ils ont finalement réussi à les retrouver. « Malheureusement, l’un d’eux n’avait pas survécu », déplore le capitaine Smaldino.

Le survivant, répondant au nom de Tigger, était inconscient. Il a rapidement été évacué et les pompiers lui ont administré de l’oxygène au moyen d’un masque spécialement conçu pour les animaux de compagnie. Un équipement qui équipe la plupart des services de secours aux Etats-Unis.

Le chat a retrouvé ses esprits. Ses propriétaires sont arrivés et l’ont emmené chez le vétérinaire pour le faire examiner. Il semblait se porter plutôt bien.

