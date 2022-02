Les pompiers du Vatican viennent en aide à un chat piégé sur une colonnade de la place Saint-Pierre

Coincé à une quinzaine de mètres de hauteur sur l’une des colonnades de la place Saint-Pierre, un chat a amené les pompiers du Vatican à intervenir en urgence. Malgré leurs multiples tentatives infructueuses, l’animal a fini par retrouver le plancher des vaches. Il aurait même trouvé une famille.

Dans le micro-Etat abritant le Saint-Siège, les pompiers ont eu fort à faire durant la matinée de mardi en tentant de porter secours à un chat en mauvaise posture. Le félin a pourtant réussi à s’en sortir tout seul, comme le rapporte Eurasia Review ce mercredi 16 février.

La place Saint-Pierre, lieu central du Vatican, est notamment connue pour les colonnades qui l’entourent. C’est au-dessus de l’une d’elles qu’un chat à la robe rousse a choisi de se percher hier, mobilisant une équipe du Corpo dei vigili del fuoco de la cité pontificale.

Personne ne sait si le félin avait une famille, ni comment il était parvenu à se hisser à cet endroit, une quinzaine de mètres au-dessus du sol. L’animal s’est réfugié dans un coin de la structure et ne facilitait pas la tâche des pompiers, leur échappant à chacune de leurs approches. Il s’est notamment faufilé derrière un haut-parleur.



Federica Caleo / Facebook

Les soldats du feu ont déployé leur auto échelle et l’un d’eux s’en est servi pour monter jusqu’au niveau du chat, mais ce dernier restait insaisissable. Ils ont ensuite dû interrompre leur intervention à cause de la pluie. Une fois l’orage passé, ils ont effectué une ultime tentative en déplaçant le camion, sans plus de succès.

A lire aussi : Un chaton enfermé dans un sac et retrouvé lors d'une tempête grave l'empreinte de sa patte dans le coeur de sa bienfaitrice

Le chat est redescendu et a probablement été « donné à une famille qui a besoin d’affection »

Les pompiers du Vatican ont dû se résoudre à mettre fin au sauvetage. Toutefois, une heure plus tard et à leur grande surprise, l’animal a réussi à redescendre de son perchoir par ses propres moyens. Indemne, il a été récupéré, nettoyé et « emmené dans une voiture », d’après un témoin de la scène.

Il s’agit d’une femme prénommée Silvia et travaillant dans une boutique de souvenirs à proximité. Elle pense qu’il a été « donné à une famille qui a besoin d’affection, car, a-t-elle tenu à rappeler, les animaux de compagnie apportent beaucoup d’affection et d’amour ».