Les larmes d’une femme comprenant que son chat, disparu depuis 12 ans, sera bientôt de retour à la maison

Sarah a recherché son chat Batman sans relâche après que ce dernier se soit égaré. Les mois sont passés sans nouvelles de lui, puis les années et elle a dû se faire une raison. Mais en juillet dernier, elle a reçu un message inespéré qui l’a fait fondre en larmes...

Pendant des mois, Sarah a recherché son chat tant aimé dans les environs de Hangenbieten (Bas-Rhin). Le chat avait disparu du domicile familial au sein de cette commune située à 15 minutes de Strasbourg. Nul ne savait ce qu’il était devenu, jusqu’à ce que son tatouage d’identification finisse par parler 12 ans plus tard.

C’est la SPA de Colmar qui a retrouvé sa trace sans se douter de son histoire. Les membres de celle-ci étaient intervenus au domicile d’une femme qui détenait des chats dans de mauvaises conditions. Une quinzaine de félins avait été récupérée, dont un présumé Rosemary : « Ils étaient dans un état catastrophique, tous atteints de la maladie du coryza et présentaient pour certains du sang dans leurs urines » rapportait la SPA, relayée par France Live.

Sarah / Spa de Colmar

Un tatouage révélateur

Les félins ont été pris en charge par les sauveteurs et soignés. Rosemary, un chat de 15 ans au pelage noir, a éveillé l’attention des bienfaiteurs, car il disposait d’un tatouage au niveau de l’oreille. Cela signifiait qu’il était identifié, donc le personnel a fait ses recherches pour tenter de retrouver ses maîtres.

Il a découvert qu’il s’appelait Batman et a décidé de contacter sa potentielle famille. Au bout du fil, une femme s’est mise à pleurer. Il s’agissait de Sarah, qui venait d’apprendre que son chat disparu 12 ans auparavant avait été retrouvé : « Elle pleurait au téléphone, elle était sous le choc, elle n'en revenait pas » détaillait un témoin.

« Bon retour auprès de Sarah »

Les retrouvailles entre la femme et son félin ont été riches en émotions. La boule de poils n’était plus aussi jeune qu’au moment de sa disparition, mais avait toujours sa place chez sa maîtresse et dans le cœur de celle-ci.

Les membres de la SPA ont été saisis d’une immense joie en assistant au retour de Batman auprès de sa famille : « Gentil Batman, nous te souhaitons un bon retour auprès de Sarah, ta famille de toujours, où tu termineras ta petite vie aussi tendrement qu'elle y avait commencé » concluaient-ils.