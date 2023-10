Les internautes n'en reviennent pas en découvrant l'âge de ce "chaton" à l'histoire poignante (vidéo)

Quand on dit d’une personne qu’elle ne fait pas son âge, cela signifie qu’elle paraît plus jeune. Pour Francis, c’est tout l’inverse. Il donne l’impression d’être un chaton, alors qu’il est en réalité bien plus âgé.

Les vidéos montrant des chatons pullulent sur le net et ce ne sont certainement pas les amoureux des félins qui s’en plaignent. Alors, quand on tombe sur une séquence TikTok où l’on voit un « chaton » tabby recevoir des caresses de la part de sa maîtresse, on se dit à prime abord que c’est mignon, mais que cela n’a rien n’extraordinaire.

Toutefois, en découvrant les quelques informations que la publication révèle, on ne peut qu’être abasourdi. Ce que l’on y voit n’est pas un chaton, mais un chat sénior de 13 ans !

Le félin en question répond au nom de Francis. La vidéo dont il est le protagoniste et que relaie Parade Pets totalise plus de 22 millions de vues sur le réseau social. On y apprend notamment qu’il avait été secouru et qu’il est atteint de nanisme.

@francisandmaggie / TikTok



@francisandmaggie / TikTok

« Un chat ordinaire qui est juste minuscule »

Elle l’a effectivement postée peu après. Grâce à cela, on sait que Francis « est un chat ordinaire avec une maladie génétique ». Sa maîtresse assure que, mise à part cette particularité, il est en parfaite santé. « Il est juste minuscule », insiste-t-elle.

L’auteure de la vidéo indique également que, en 2010, Francis avait été découvert seul sur un chantier par des ouvriers, alors qu’il n’était encore qu’un tout jeune chaton. Ce sont les parents de son actuelle propriétaire qui l’avaient ensuite recueilli et soigné.

Francis n’est pas le seul chat de la famille. La maisonnée comprend, en effet, une chatte de taille « normale » appelée Maggie. Elle partage d’ailleurs la vedette avec son congénère sur ce compte TikTok suivi par plus de 80 000 abonnés.

@francisandmaggie / TikTok