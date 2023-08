Les adieux émouvants d'une chatte à son ami canin disparu ont bouleversé des millions d'internautes (vidéo)

Au cours de sa vie, Bodie le Golden Retriever a embelli la vie de sa maîtresse et de son amie féline… Malheureusement, l’heure est venue pour lui de rejoindre le paradis des chiens. Triste et endeuillée, la chatte ayant partagé 2 années de bonheur à ses côtés a fait l’objet d’une scène chargée d’émotions.

Lindsay Rae est l’heureuse propriétaire de Bodie, un adorable Golden Retriever, et d’une chatte qu’elle a adoptée il y a environ 2 ans. À l’époque, la féline était terrifiée par son colocataire canin, à tel point qu’elle refusait de se laisser approcher par ce dernier.

« Elle lui a feulé dessus pendant plusieurs semaines, jusqu’au jour où elle a réalisé qu’il ne lui ferait aucun mal », explique la jeune femme sur TikTok.

@_lindsayrae Replying to @britney he loved her so much and im so happy she learned to love him the same ? beauty of pixar - nilsodinson

Peu à peu, les grondements de la féline se sont transformés en de doux ronronnements et en de tendres séances de jeux. Le Golden Retriever et la chatte ont noué une amitié indéfectible au fil des mois, pour le plus grand bonheur de leur maîtresse.

Les 2 boules de poils ont passé de plus en plus de temps ensemble. Ces 2 êtres, que tout semblait opposer, ont appris à s’aimer mutuellement et sont devenus les meilleurs amis du monde, rapporte Newsweek.

Malheureusement, la vie nous réserve parfois des épreuves difficiles…

Un départ douloureux

Il y a quelques jours, Lindsay et sa chatte ont été confrontées au décès de Bodie, qui avait apporté tant de joie et d’amour dans leurs vies. La disparition de ce fidèle compagnon a laissé un vide immense, une réalité difficile à accepter pour Lindsay et son chat.

Le 8 août dernier, une vidéo émouvante a été partagée sur le compte TikTok de Lindsay. Sur celle-ci, on peut voir la chatte en train de sentir le collier autrefois porté par le chien disparu. Un geste chargé d’émotions et de souvenirs…

« Son grand frère lui manque. Je n’ai pas les mots pour dire à quel point mon cœur est brisé », a déclaré Lindsay.

Cette scène, poignante, a touché de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. Plus de 5 millions de personnes l’ont visionnée. « Si seulement les animaux pouvaient vivre à tout jamais » s’est exprimée l’une d’entre elles.

La relation précieuse entre cette chatte et son regretté Bodie rappelle que les amitiés les plus inattendues sont souvent les plus belles, et qu’il est essentiel de chérir chaque moment passé avec nos amis à 4 pattes tant qu’il en est encore temps…