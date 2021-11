Le sauvetage d'un chat coincé au sommet d'un poteau électrique depuis 3 jours

Très inquiète pour son chat coincé depuis 3 jours en haut d’un poteau électrique, une femme avait lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux. Des employés de la compagnie électrique sont finalement intervenus pour lui porter secours. L’animal a retrouvé la chaleur et la sécurité de son foyer, et se remet doucement de sa mésaventure.

Dianne Kusch ne savait plus quoi faire et commençait à désespérer. Son chat Boots s’était hissé au sommet d’un poteau électrique et ne parvenait plus à en redescendre. Il a fini par lui être ramené sain et sauf 3 jours plus tard, comme le rapportait Castanet ce dimanche 28 novembre.

L’incident et le sauvetage ont eu lieu à West Kelowna en Colombie-Britannique, province de l’Ouest du Canada. En fin de semaine dernière, Dianne Kusch avait lancé un appel à l’aide sur Facebook. Le félin était pris au piège à plusieurs mètres de hauteur et était à la merci des éléments.

« Il pleut, il fait froid, pas de nourriture ni eau », s’inquiétait la propriétaire de Boots. Elle expliquait avoir contacté les pompiers, mais ces derniers n’étaient pas en mesure d’intervenir sur des lignes à haute tension. Quant à BC Hydro, la compagnie électrique chargée de gérer ces installations, elle ne pouvait agir avant 3 jours.

Finalement, elle a envoyé 2 de ses techniciens dimanche matin sur les lieux. C’est ce qu’a annoncé la maîtresse du chat en détresse quelques heures plus tard via une nouvelle publication Facebook. Les employés de BC Hydro ont déployé une nacelle et sont montés jusqu’au niveau du félin, qu’ils ont ensuite réussi à récupérer en toute sécurité.

Boots se repose après sa mésaventure

Soulagée, Dianne Kusch a tenu à « remercier tous ceux qui ont aidé Boots à rentrer à la maison. C’est incroyable ce que les gens peuvent être merveilleux. […] Un grand merci aux deux gars d'Hydro qui sont venus ce matin et ont récupéré Boots ».

L’animal était trempé, frigorifié et épuisé lorsqu’il a été remis à sa propriétaire. Celle-ci a toutefois donné des nouvelles rassurantes de son ami, indiquant qu’il a beaucoup bu et mangé. Une mise à jour accompagnée d’une photo montrant Boots endormi sur le canapé.

