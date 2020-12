Le sanctuaire de chats errants et maltraités sur une île grecque, créé par un couple héroïque, va faire l'objet d'un documentaire sur Netflix

Attendu début 2021 sur Netflix, un nouveau documentaire retrace l’histoire d’un gigantesque refuge pour chats ouvert par un couple d’Anglais sur une île grecque. Grâce à leurs efforts, on n’y rencontre quasiment plus aucun félin errant aujourd’hui

« The Cats of Syros », c’est le titre d’un documentaire que diffusera Netflix dès le début de l’année prochaine, rapporte Greek Reporter. Il qui raconte l’incroyable aventure de God’s Little People, un sanctuaire pour chats situé sur une île de l’archipel des Cyclades, en Grèce.

L’île en question s’appelle Syros. Joan et Richard Powell étaient tombés sous son charme, et y revenaient à chacune de leurs vacances depuis l’Angleterre. Ils étaient toutefois choqués par le traitement cruel réservé aux chats errants. Certains étaient, en effet, noyés ou empoisonnés. D’autres étaient même jetés des falaises… Les Britanniques avaient alors créé leur refuge pour sauver ces animaux. Ils continuaient de faire l’aller-retour entre leur pays et Syros, puis en 2011, ils ont décidé de s’installer définitivement sur l’île pour s’occuper de 55 chats et leurs chatons à plein temps.

7 années plus tard, Joan et Richard Powell ont choisi de passer la main. Cela faisait 20 ans qu’ils géraient le sanctuaire. Ils étaient passés par les pires difficultés, notamment durant la crise économique qui avait durement frappé la Grèce. Au point de ne plus pouvoir payer l’électricité du refuge, ni les soins des chats. Heureusement, des vétérinaires avaient accepté de les traiter gratuitement. Une mauvaise période qui a pris fin en grande partie grâce aux dons.

En 2018, donc, les Powell ont annoncé qu’ils étaient à la recherche de quelqu’un pour les remplacer à la tête de God’s Little People. Plus de 40 000 candidatures leur ont été adressées. Finalement, c’est celle de Jeffyne Telson, une Californienne qui avait déjà géré un refuge dans son pays, qui a été retenue.

Elle reprend donc le flambeau à un couple héroïque, ayant réellement eu un impact positif sur l’île de Syros. De nos jours, il est rare de trouver un chat errant dans ses rues, alors que, 2 décennies plus tôt, on en dénombrait environ 3000…