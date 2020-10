Le fait de regarder des vidéos de chats sur le web permettrait d'établir votre profil psychologique ?

Photo d'illustration

L’attrait qu’ont les personnes pour les contenus en ligne légers et plaisants, comme les vidéos de chats amusantes, refléterait un certain nombre de traits de caractère comme l’optimisme et la spontanéité. C’est ce que disent des scientifiques américains.

Entre les réseaux sociaux, les plateformes de vidéos et les autres supports en ligne, les contenus consultés et partagés sont extrêmement nombreux, mais les choix que nous faisons dans ce domaine pourraient permettre de cerner notre profil psychologique.

C’est ce que révèlent les travaux de Sophie Janicke, professeure en psychologie des médias à l’Université Chapman en Californie, rapporte Inc.com. Les résultats de son étude ont été publiés dans la revue Greater Good, qui relève de l’Université de Californie à Berkeley.

D’après la professeure Janicke et son équipe, les personnes attirées par les contenus médias émouvants, chargés de sens et globalement sérieux présentent des scores élevés (selon des indicateurs établis et mesurés par les chercheurs) dans un ensemble de traits de personnalité bien spécifiques : la réflexion sur soi-même, l’intérêt pour les activités demandant un effort cognitif, le fait d’être en phase avec ses émotions, la recherche d’un sens à la vie…

A l’inverse, les gens qui privilégient et partagent les contenus plus légers, à l’instar des vidéos de chats amusantes ou mignonnes, ont davantage tendance à éprouver et manifester de l’optimisme, de la spontanéité et de l’humour.

Ces conclusions rejoignent celles d’une autre équipe de chercheurs, celle dirigée par Jessica Gall Myrick à l’Université de l’Indiana. Ses travaux suggèrent que, après avoir visionné des séquences plaisantes comme celles montrant des chats ou des chatons, on se sent revigoré, plus heureux et plus enclin à l’espoir.

« Si vous préférez les vidéos amusantes de chats aux contenus altruistes, […] vous avez une haute propension à la gentillesse, à la sympathie, à la chaleur et à la considération. Vous êtes peut-être aussi plus timide et anxieux », indique Jessica Gall Myrick.