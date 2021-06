La vidéo géniale d'un chat jaloux qui tente de faire taire sa propriétaire appelant un autre chat

Une jeune femme essaie d’appeler son autre chat, mais celui qui est à ses côtés n’est pas d’accord. Le félin le lui fait comprendre clairement en essayant de la faire taire. Une scène amusante que la propriétaire de l’animal a partagée sur les réseaux sociaux.

Chase ne supporte-t-il pas d’entendre sa maîtresse crier ou est-il mécontent à l’idée qu’elle appelle l’autre chat de la famille ? L’animal est le seul à en connaître la réponse exacte, mais ce qui est certain, c’est que sa réaction est hilarante, comme le rapportait Newsweek ce mardi 8 mai.

Chase est l’une des vedettes du compte Instagram Kareem & Fifi, alias dontstopmeowing, qui est suivi par près de 900 mille abonnés. Des photos et vidéos montrant les aventures quotidiennes du félin mâle et du reste de la famille y sont régulièrement postées, et suscitent souvent de nombreux likes et commentaires.

Récemment, c’est une séquence intitulée « La façon dont il m’a fait taire » (The way he shut me up) qui est devenue virale, avec près de 170 000 « j’aime ». On y voit la maîtresse de Chase réduite au silence par ce dernier alors qu’elle essaie d’appeler Millie.

Chase ne veut rien entendre !

Millie est un autre des chats de la maison. La jeune femme tente désespérément de l’inviter à la rejoindre et à prendre son repas à plusieurs reprises, mais Chase n’est visiblement pas de cet avis.

Dès qu’elle ouvre la bouche pour crier son nom, Chase pose la patte dessus. Sa propriétaire la retire à chaque fois et refait une tentative, mais le chat à la robe tabby insiste pour la faire taire.

Exaspérée, elle finit par hausser le ton ; « Arrête, sérieusement ! », lui dit-elle fermement. Ce qui ne décourage pas vraiment Chase, bien décidé à avoir l’exclusivité de ce moment de tendresse à ses côtés.