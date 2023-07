La touchante complicité entre un chaton turbulent et une Pitbull patiente et attentionnée (vidéo)

Stanley et Rose s’adorent. Le premier est un chaton qui n’a pas froid aux yeux et sa grande sœur est une femelle Pitbull dont la patience et la bienveillance sont sans fin.

L’histoire touchante de Stanley le chaton et Rose la chienne vient tordre le cou à 2 idées reçues. La première est que chiens et chats ne seraient pas faits pour s’entendre et seraient destinés à se détester systématiquement. La 2e est que les Pitbulls seraient foncièrement méchants et agressifs.

En réalité, félins et canidés peuvent tout à fait être de très bons amis. De même qu’il n’y a pas de mauvais chien, seulement des mauvais maîtres. Les Pitbulls ne sont pas dangereux quand ils ont été correctement éduqués et socialisés et qu’ils se sentent aimés.

Rose, qui appartient à cette race, et Stanley le jeune minet sont inséparables. Les 2 créatures s’adorent et passent leur temps à échanger les câlins et à jouer.



Débordant d’énergie et de curiosité, le chaton ne ménage pas sa grande sœur. Cette dernière se montre toutefois extrêmement patiente et protectrice à son égard.

C’est ce dont on peut se rendre compte en regardant la vidéo ci-dessous, postée le 3 juillet par « @kizee_mimi », le compte TikTok qui est consacré à cet adorable duo, et ayant suscité 1,1 million de vues.

Relayée par Newsweek, cette séquence montre Rose et Stanley tendrement blottis l’un contre l’autre. Le chaton est confortablement installé entre les pattes avant de la chienne, tandis qu’il s’amuse avec l’oreille de celle-ci. Un peu comme s’il s’agissait de l’un de ces jouets suspendus que l’on retrouve sur les arbres à chat.

Les meilleurs amis du monde

La Pitbull ne semble pas du tout gênée. Elle le laisse faire sans aucun problème. La bienveillance dont elle fait preuve à l’égard du petit chat force l’admiration et montre à quel point leurs liens sont solides.

D’autres vidéos en apportent la preuve sur ce compte. Dans cette autre publication, par exemple, Rose et Stanley se chamaillent gentiment et le chaton n’est pas du tout impressionné par leur différence de gabarit. « Stanley a un complexe Napoléon et est déterminé à battre Rosie même si elle pèse 21 kilogrammes de plus que lui », peut-on d’ailleurs lire en légende.

