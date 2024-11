La patience d'un bénévole permet à une chatonne craintive de retrouver confiance en elle

Katy Purry, une jeune féline calico, vivait sur un terrain vague avant d’être secourue par les bénévoles d’un refuge. Josh Norem, également volontaire, a proposé d’accueillir l’animal 2 de ses congénères chez lui. Il a commencé un long travail de réhabilitation avec la chatonne pour qu’elle gagne confiance en elle.

Des personnes ont repéré 2 chats roux au milieu des nombreuses voitures abandonnées sur l’aire. Comme il s’agissait d’un endroit dangereux et que les animaux étaient susceptibles de se blesser, des bénévoles pour l’association Alley Cat Project se sont souciés de leur bien-être et sont allés les chercher.

Une féline timide

Une fois sur place, les bienfaiteurs ont découvert une féline calico cachée sous les voitures. Ils sont parvenus à l’attirer avec de la nourriture et l’ont placée en sécurité. Parallèlement, le placement des chats en famille d’accueil a été organisé. Puisqu’ils étaient tous au même endroit, les sauveteurs ont pensé qu’ils pouvaient faire partie de la même famille, rapportait Love Meow.

Josh Norem les a donc accueillis tous les 3 sous son toit, mais a vite compris que Katy Purry n’était pas proche de ses congénères. La chatonne grognait lorsqu’ils s'approchaient d’elle et évitait d’ailleurs les interactions avec tout le monde. Elle était effrayée et n’avait confiance en personne. Mais son hôte n’était pas du genre à se laisser abattre ! Au contraire, il savait qu’avec de la patience, sa protégée finirait par sortir de sa coquille.

Une nouvelle féline

Josh a laissé suffisamment de temps et d’espace à la chatte pour qu’elle puisse se sentir mieux chez lui. Petit à petit, il est parvenu à l’approcher et a finalement pu la caresser, ce qu’elle a beaucoup apprécié ! Elle ne sortait plus les griffes quand son sauveteur tentait de la toucher, mais se laissait aller au jeu des câlins.

Malheureusement, le bienfaiteur a découvert qu’elle avait une blessure importante sous le ventre et a préféré la confier à une autre famille d’accueil plus expérimentée pour qu’elle puisse prendre soin d’elle de la meilleure façon possible. Katy Purry est néanmoins sortie changée de son passage chez Josh, qui lui a montré qu’elle pouvait s’apaiser dans cette nouvelle vie qui s’offrait à elle.