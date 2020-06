La fourrure teinte en violet, ce chaton âgé de 8 semaines servait d'appât dans des combats !

En examinant Smurf le chaton, la vétérinaire a tout de suite compris qu’elle avait affaire à un cas qu’elle ne connaissait que trop bien. Le petit chat servait très probablement d’appât pour les chiens entraînés au combat. Il avait besoin de longs mois de soins.

Arrivé au refuge de San José, en Californie, Smurf était totalement teint en violet. Ce n’était pas la seule forme de cruauté qu’il avait subite, puisque son petit corps portait plusieurs blessures inquiétantes, comme le rapporte The Dodo. Le chaton de 2 mois avait, en effet, des traces de morsure.

Le refuge a aussitôt contacté l’association Nine Lives Foundation, qui vient en aide aux chats accidentés et victimes de sévices. La fondatrice, une vétérinaire répondant au nom de Monica Rudiger, n’a pas mis longtemps à comprendre ce qui s’était passé avec le petit chat ; on l’avait utilisé pour l’entraînement de chiens de combat. « J’ai déjà vu des chatons utilisés comme appâts et objets à mâcher pour d’autres animaux », a-t-elle confié à The Dodo.

Elle a dû le raser pour examiner ses terribles lésions et en a découvert une encore plus sévère au niveau de l’épaule. Elle s’est également rendu compte que malgré la tonte, le poil du chaton restait violet. La vétérinaire en a conclu qu’on avait appliqué la teinte en profondeur et que la couleur ne disparaîtrait probablement jamais.

Smurf continuait d’être soigné. Des dizaines de personnes ont exprimé le souhait de l’adopter, mais le chaton devait encore attendre quelques mois avant d’être totalement rétabli.