La fin d’une vie de misère pour une chatte errante amputée qui devait se battre pour survivre

À voir Bama se prélasser dans le lit de ses propriétaires pour la vie, difficile d’imaginer qu’elle était en grande détresse quelques semaines plus tôt. Cependant, la féline a parcouru un long chemin pour obtenir le quotidien qu’elle méritait depuis toujours. Désormais, elle peut se reposer et se remettre des épreuves qu’elle a traversées.

Avant d’être secourue par le refuge new-yorkais Little Wanderers NYC, Bama n’avait pas vraiment de toit sur la tête. Elle vivait aux abords d’une laverie automatique, mentionnait Cole & Marmalade et regardait défiler les passants.

Little Wanderers NYC / Facebook

Une vie difficile

L’une d’eux, sans domicile fixe, laissait quelques restes à la féline une fois son repas terminé. La chatte ne mangeait toutefois pas à sa faim et était extrêmement maigre. Elle avait d’ailleurs eu 2 portées, mais aucun des petits n’avait survécu, car elle ne pouvait pas les nourrir.

En plus de ces épreuves, Bama s’est fait sectionner la queue, peut-être dans l’embrasure de la porte puisqu'elle était toujours à proximité. Son membre s’était sévèrement infecté par la suite. Heureusement, toute cette misère allait bientôt faire partie de son passé, car des membres de Little Wanderers NYC ont été envoyés sur place pour la prendre en charge.

Bama n’a jamais cessé de se battre

En rencontrant la féline, ils se sont demandé comment elle avait pu rester en vie pendant tout ce temps : « Cette chatte est tout simplement la fille la plus adorable de toutes. Nous pouvons à peine croire qu’elle vivait dehors dans cet état et qu’elle ait survécu » témoignait un porte-parole sur Facebook.

A lire aussi : Un chaton orphelin se prend d’affection pour une femme qui n’aimait pas les chats et change sa vision des félins

Pourtant, la battante était bel et bien là, debout sur ses 4 appuis, prête à entamer un nouveau chapitre de son existence. Elle a été soignée, amputée de sa queue infectée, puis stérilisée pour ne plus jamais avoir à revivre de grossesses pénibles. Après avoir passé du temps en famille d’accueil, elle a été adoptée et est désormais choyée dans sa maison pour toujours. Malgré ce qu’elle a vécu, elle est restée affectueuse et douce envers tout le monde.