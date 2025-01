La demande surprenante d'une femme dont le chat est coincé en haut d'un arbre à un spécialiste des sauvetages de ce type

Une chatte appelée Spice a eu la mauvaise idée de grimper en haut d’un arbre dont elle ne parvenait plus à redescendre. A court de solutions, sa propriétaire a fait appel à un spécialiste. Elle a fini par intervenir elle-même, avec l’aide et les conseils de ce dernier.

Alexandria ne savait plus quoi faire. Cela faisait 3 jours que son amie féline était coincée au sommet d’un grand arbre devant sa maison de Toledo, dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis), d’après The Dodo.

Elle a fini par faire appel à Duane Hook, fondateur de Getmeowtahere - Cat in a Tree Rescue. Il porte bénévolement secours aux chats bloqués en haut des arbres. Une situation qui arrive assez souvent et sur laquelle les pompiers ne sont pas toujours disposés à intervenir.

La chatte en question possède une robe rousse et est appelée Spice. Elle porte bien son nom, car elle a un caractère quelque peu épicé. Duane Hook a pu s’en rendre compte assez rapidement en arrivant sur les lieux.



Duane Hook / Facebook

L’opération s’annonçait complexe, non seulement en raison de la hauteur et de la proximité de lignes électriques, mais aussi à cause du manque de coopération de Spice.

Cette dernière était terrifiée et s’était cachée dans un trou. Elle n’avait pas l’intention de faire confiance à Duane Hook, ni de sortir de sa cachette.

Le bénévole a filmé toute la scène et posté la vidéo sur Facebook. On le voit ainsi grimper, puis sortir une friandise en espérant amadouer l’animal, mais ce dernier lui a répondu par des feulements et des sifflements hostiles.

« Alexandria, vous êtes une héroïne »

Duane Hook a compris qu’il n’allait pas pouvoir la sauver lui-même. Alors qu’il se demandait ce qu’il allait bien pouvoir faire, la solution est venue d’Alexandria. « J’aimerais tant pouvoir monter là-haut. Elle me laisserait [la récupérer] », lui a-t-elle dit à ce moment-là. Ce à quoi il lui a répondu qu’il pouvait la faire monter.

Il l’a équipée et sécurisée, puis elle est montée à l’aide d’une échelle. Arrivée au niveau de Spice, Alexandria a introduit la main dans le trou et a pu saisir la minette par les pattes. Elle l’a ensuite fait entièrement sortir, puis est redescendue en la tenant fermement.



Duane Hook / Facebook

« Alexandria, vous êtes une héroïne », lui a dit Duane Hook en arborant un grand sourire.

La chatte a été ramenée à la maison après avoir passé 3 nuits à la belle étoile. Sa maîtresse espère qu’elle ne récidivera pas.