L'état de ce chat retrouvé avec une patte cassée après plusieurs fusillades suscite la colère d’une association de sauvetage

Un habitant du petit village d’Allerton Bywater près de Leeds (Royaume-Uni) a récemment fait une triste découverte dans son jardin : un chat blessé qui semblait avoir été victime de plusieurs tirs à air comprimé. Comme le rapporte le Yorkshire Evening Post, le bon samaritain l’a immédiatement transporté d’urgence chez un vétérinaire.

De nombreuses blessures

Loin d’être un chat sauvage, le félin âgé de 9 ans nommé Muffin appartient à d’autres habitants du village qui ont été prévénus de l'incident via les réseaux sociaux. Un examen vétérinaire a permis de détecter plusieurs blessures causées par des fusillades et notamment une patte arrière cassée à 2 endroits.

Les vétérinaires ont également trouvé une balle de pistolet à air comprimé près de son genou et près de son dos. Ils en ont également trouvé une dans son estomac entourée d’une couche de graisse et qui devait donc être là depuis un certain temps.

© RSPCA

Après avoir retiré les balles et placé une plaque dans sa patte, les vétérinaires ont autorisé Muffin à rentrer à la maison avec un traitement analgésique et antibiotique. Depuis, le minou se remet plutôt bien, même s’il ne peut pas encore sauter à cause de l’opération.

© RSPCA

Une triste augmentation

La mésaventure de Muffin n’est malheureusement pas un cas isolé. Selon la RSPCA, le nombre d'incidents signalés impliquant des chats ciblés par des pistolets à air comprimé, des frondes/catapultes et des arbalètes a doublé entre 2023 et 2024. Ces chiffres sont préoccupants d’autant que tous les cas ne sont pas signalés en particulier pour les animaux sauvages qui ne sont malheureusement jamais retrouvés.

© Sally Flockton / Facebook

« Ces types d'incidents sont très inquiétants et laissent d'autres personnes anxieuses à l'idée que leurs animaux de compagnie ou même leurs enfants puissent être blessés. C'est incroyablement cruel et totalement inacceptable de tirer sur des animaux pour « s'amuser » comme ça, ou de leur faire du mal pour s'entraîner au tir. », a déclaré Adam Dickinson, inspecteur de la RSPCA du Yorkshire de l'Ouest.

« Les chats comme Muffin subissent souvent des blessures qui changent leur vie - généralement la cécité - après avoir été touchés par une arme ou, dans certains cas, ne survivent pas du tout. », a-t-il poursuivi avec amertume.

A lire aussi : Afin de réconforter son chat qui doit se rendre chez le vétérinaire, une jeune femme l’emmène dans sa taie d’oreiller préférée (vidéo)

© RSPCA

La RSPCA exhorte donc les personnes qui ciblent sans discernement les animaux avec des pistolets à air comprimé à réfléchir à 2 fois aux conséquences dévastatrices de leur geste et se réjouit également des progrès de Muffin qui a frôlé de près le pire des dénouements.