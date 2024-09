L’espoir renaît quand un chat, qui a échappé à une tentative de noyade par son ancien maître, redonne signe de vie

Le pauvre Ace a vécu l’enfer aux côtés de celui qui devait le plus prendre soin de lui. L’individu, dont le comportement reste incompréhensible, a totalement perdu ses moyens et a tenté d’assassiner son chat en le noyant. De nombreux témoins ont assisté à la scène, dont la police locale. Le félin s’est échappé par la suite, mais pour une équipe de bienfaiteurs, il était inconcevable de le laisser tomber.

Ace pensait obtenir une seconde chance après avoir été adopté par un homme au refuge. Malheureusement, le félin de 5 ans a quitté son box pour l’enfer, car son nouveau propriétaire lui a fait subir un calvaire. Touchés par son histoire, des bienfaiteurs ont tout fait pour qu’il puisse profiter de la vie qu’il méritait depuis toujours et oublier ce sombre épisode.

Un dimanche soir, des témoins présents sur la plage de Midtown, à Palm Beach (États-Unis), ont assisté à une scène particulièrement choquante. Un homme, qui semblait se balader au premier abord, est entré dans l'océan plusieurs reprises, non pas pour se baigner, mais pour noyer son chat.

NAIA’s Pet Rescue No Animals In Anguish / Facebook

Un comportement inquiétant

Les forces de l’ordre ont été prévenues et un agent s’est rendu sur place. Il a alors repéré l’individu en train de plonger le félin dans l’eau à 3 reprises, rapportait Palm Beach Daily News. « Sous la contrainte », l’animal n’allait évidemment pas dans l’eau de son plein gré, d’autant plus que son maître le maintenait fermement.

Quand le policier s’est approché de lui, il a commencé à tenir des propos incohérents. Il soutenait notamment que les chats étaient à l’origine de nombreux malheurs dans le monde, sachant qu’il avait lui-même adopté l’animal. La situation semblait toutefois se tasser quand l’agent l’a convaincu de le suivre. Mais ce n’était qu’en apparence, car l’homme a fini par jeter le quadrupède par-dessus une barrière en demandant : « Quelqu'un veut-il un chat ? ».

Une nouvelle inespérée

L’animal s’est enfui dès qu’il a retrouvé la terre ferme. Une fois partagée sur les réseaux sociaux, son histoire a suscité l’indignation auprès des internautes. Un bon nombre d’entre eux étaient peinés de savoir le chat en liberté après tout ce qu’il avait enduré. Une famille d’accueil bénévole pour le refuge NAIA’s Pet Rescue No Animals In Anguish est donc partie à sa recherche en pleine nuit, lampe torche à la main.

En marchant près de la plage, elle a repéré une boule de poils bicolore. En prononçant son prénom, Ace, elle a compris qu’il s’agissait du bon chat et l’a capturé. L’animal a été emmené chez un vétérinaire et, par chance, se portait très bien malgré les souffrances endurées. Il a été placé au refuge et attend qu’une personne aimante vienne le chercher. Son ancien maître, quant à lui, devra répondre de ces actes devant la justice.