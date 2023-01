L'émouvante vidéo racontant l'histoire d'un chat adopté par la voisine après la disparition de sa propriétaire

En deuil après le décès de sa maîtresse, une chatte a trouvé une nouvelle famille aimante pour l’aider à surmonter cette perte et renouer avec le bonheur. Le foyer qui l’a accueilli n’est autre que celui de la voisine de sa défunte propriétaire.

Une vidéo extrêmement touchante et postée sur TikTok résume l’histoire de Millie, une chatte ayant perdu sa maîtresse avant de commencer sa nouvelle vie auprès de sa voisine. Elle est relayée par Newsweek.

La séquence en question a été publiée par l’utilisatrice « Monicakozak8 » sur le réseau social le mardi 10 janvier 2023. Elle totalise, depuis, 2,7 millions de vues.

Millie, que sa nouvelle amie humaine décrit comme étant une « bénédiction », était inconsolable après la disparition de son ancienne propriétaire. Monicakozak8 explique que cette dernière était décédée un an plus tôt des suites d’un cancer. De son vivant, la dame lui avait fait part de son souhait de lui confier la chatte s’il devait lui arriver quelque chose.

Monicakozak8 a donc tenu sa promesse et adopté Millie lorsque celle-ci est devenue orpheline.

Bien sûr, les premiers jours du félin dans sa nouvelle maison étaient difficiles. Millie a toutefois fini par se détendre et par comprendre qu’elle était désormais chez elle et en sécurité aux côtés de Monicakozak8.

On peut d’ailleurs s’en rendre compte en voyant la chatte tabby couchée sur le dos à maintes reprises dans la vidéo en question, signe de sa totale confiance.



« A la fois triste et beau »

« Je viens d’une famille qui aime tous les animaux et qui en a recueilli […]. Elle savait que Millie serait entre de bonnes mains », ajoute sa nouvelle maîtresse.

La publication et le récit ont touché les internautes, qui ont été nombreux à exprimer leur émotion en commentaire. « C'est à la fois triste et beau. RIP à la propriétaire et félicitations pour l’adorable bébé à fourrure », a ainsi écrit l’un d’eux.

Voici la vidéo :

