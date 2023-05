L'amitié d'une femme et un chat est longue à se dessiner, mais change leurs vies et celles d'autres animaux

Mig s’est montrée très patiente à l’égard de Toup, un chat errant qui avait besoin de temps avant de lui faire totalement confiance. La jeune femme a non seulement réussi à en faire son meilleur ami, mais elle a en plus fondé une association inspirée de leur amitié.

Mig avait remarqué Toup alors qu’elle était encore à l’école. A l’époque, ce chat errait dans son quartier et refusait de faire confiance à qui que ce soit. Mig avait commencé par lui laisser de la nourriture devant chez elle. Le félin s’approchait petit à petit et avait fini par se laisser caresser par sa bienfaitrice.



The Biscuit Factory / Instagram

Ce n’était toutefois encore que le début d’un long processus qui s’est étalé sur près de 10 ans. Ce n’est finalement qu’en 2018 qu’elle a pu le convaincre de découvrir sa nouvelle vie, celle de chat d’intérieur. A force de patience, d’échanges et de compréhension, elle a pu l’adopter officiellement et tous 2 sont devenus inséparables.



The Biscuit Factory / Instagram

Toup était déjà castré au moment de leur rencontre. Mig s’en doutait déjà, car le chat avait un bout d’oreille manquant, signe qu’il était passé par un programme de capture-stérilisation-retour-maintien.

« A présent, raconte-t-elle à Bored Panda, il passe plus de temps à l’intérieur que dehors, surtout quand il fait froid ou lorsqu’il pleut ».



The Biscuit Factory / Instagram

Toup apprécie plus que jamais le confort et la sécurité de la maison, même s’il continue de s’aventurer à l’extérieur.



The Biscuit Factory / Instagram

Une association inspirée de l’histoire de Toup

Son parcours et la belle complicité qui l’unit à Mig ont encouragé cette dernière à fonder sa propre association. Née en décembre 2022 et baptisée The Biscuit Factory, cette organisation basée dans le comté de Jefferson en Pennsylvanie (Etats-Unis) vient en aide aux chats errants, notamment par le biais de la stérilisation. Elle s’emploie également à leur trouver des familles d’accueil pour les préparer à l’adoption.



The Biscuit Factory / Instagram

Des dizaines de chats ont ainsi vu leur vie changer grâce à The Biscuit Factory, mais l’association a besoin d’un coup de pouce. « J'espère que The Biscuit Factory obtiendra davantage de soutien à l’échelle locale, en particulier via les bénévoles et les foyers d'accueil, dit sa fondatrice à ce propos. Les chats harets constituent un problème communautaire, donc j'aimerais voir la communauté intervenir pour aider. »

The Biscuit Factory / Instagram

Mig ajoute qu’elle souhaite voire l’association se développer « pour créer un bar à chats ou un magasin de glaces, où les gens pourraient venir se régaler avec les chatons. Une grande partie des bénéfices profiterait alors aux chats. »