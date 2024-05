L'affection d'un chaton Maine Coon pour son frère alors qu'ils deviennent déjà trop grands pour leur arbre à chat émeut de nombreux internautes (vidéo)

Kobe et Kevin sont aussi attendrissants par l’attachement qu’ils ont l’un pour l’autre qu’impressionnants par la vitesse à laquelle ils grandissent. Ce qui est normal quand on sait que ces chatons sont des Maine Coons. Leur développement est d’ailleurs si rapide que leur arbre à chat ne pourrait bientôt plus les accueillir.

On ne se lasse pas des vidéos de Maine Coons, tant ces chats à la taille hors du commun et à l’affection débordante sont uniques. Les chatons de cette race sont particulièrement craquants, d’autant qu’ils ne restent pas petits bien longtemps et passent d’adorables boules de poils à de majestueuses créatures en quelques mois.

C’est ce que deviendront bientôt Kobe et Kevin, 2 jeunes Maine Coons au pelage roux qui sont les vedettes du compte TikTok « @olivemartinis44 ».



@olivemartinis44 / TikTok

Dans une très courte vidéo partagée le 15 mai 2024 et relayée par Parade Pets, on peut voir les 2 frères félins se prélasser au sommet de leur arbre à chat. Malgré leur jeune âge, ils sont déjà trop grands pour s’installer confortablement sur l’accessoire. D’après le texte visible sur la vidéo, il ne resterait plus que 2 semaines avant que l’arbre à chat ne puisse plus les contenir ensemble.

Toutefois, plus encore que leur taille et leur croissance, c’est l’amour unissant ces magnifiques chatons qui émeut les nombreux internautes qui suivent leurs aventures quotidiennes sur TikTok.

« Il sait que je suis jalouse »

C’est ce que montre cette autre vidéo (ci-dessous) postée 3 jours après la première, où Kobe toilette tendrement son frère. « Kevin me regarde de haut parce qu’il sait que je suis jalouse », plaisante leur propriétaire en légende de la publication.

Personne ne résiste au charme de ces chatons. Pas même le compagnon de leur maîtresse, que l’on découvre dans cette 3e séquence pendant qu’il essaie vainement de partager avec l’un d’eux sa passion pour le golf.

Dans peu de temps, Kevin et Kobe seront de véritables mini-panthères rousses qu’il ne sera plus aussi facile de prendre dans ses bras. Leur douceur et leur complicité, elles, ne feront que s’accentuer au grand bonheur de leur famille.