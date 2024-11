Kiara, chatte miraculée, survit à l’effondrement d’un hôtel qui a coûté la vie de sa maîtresse (vidéo)

Le 29 octobre dernier, un hôtel en travaux s’est effondré dans la ville de Villa Gesell, en Argentine. Plusieurs personnes ont tragiquement perdu la vie, dont Nahuel Stefanic, et beaucoup d’autres ont été blessées. Au milieu de cet enfer, un miracle s’est produit et a mis du baume au cœur des sauveteurs.

Nahuel, âgé de 25 ans, vivait au sein de l’hôtel avec sa tante Maria et sa chatte Kiara. La femme et le jeune homme ont été surpris par l’implosion du bâtiment, qui s’est effondré sur lui-même. Le vingtenaire n’a malheureusement pas survécu et a été découvert par les sauveteurs intervenus sur les lieux.

© Jam Press

Un visage familier

Pendant des jours, ces derniers ont poursuivi leurs fouilles pour rechercher les personnes disparues à la suite du drame. Des centaines de pompiers étaient mobilisés sur place, rapportait le Journal Need To Knows. Chaque minute était comptée pour sauver des vies.

Tandis qu’une équipe était en plein travail, un sauveteur a repéré une petite boule de poils en piteux état, mais vivante. Il s’agissait de Kiara, qui s’était retrouvée sous les décombres pendant 8 jours avant d’être retrouvée. La chatte avait survécu sans eau ni nourriture. Pour ses sauveteurs et ses proches, il s’agissait d’un véritable miracle.

Un état de santé stable

Kiara était affamée et sévèrement déshydratée. Elle a été conduite chez un vétérinaire qui est parvenu à stabiliser son état. Elle n’avait que quelques blessures superficielles, ce qui était positif pour son rétablissement. Placée sous perfusion, elle a progressivement récupéré entre les bonnes mains de ses sauveteurs.

Kiara n’a malheureusement plus son maître à ses côtés, mais pourra compter sur le père de ce dernier une fois rétablie. En effet, il a décidé de la garder chez elle et d’en prendre grand soin pour honorer la mémoire de son fils.

A lire aussi : Un chat refuse que sa propriétaire approche le chaton nouvellement arrivé dans le foyer et le fait savoir d’une manière très claire (vidéo)

© Jam Press