Incapable de séparer 2 félins soudés au refuge, une femme décide de changer ses plans d'adoption (vidéo)

Dans les refuges, certaines fratries sont secourues ensemble avant d’être séparées au moment de l’adoption. Les animaux seuls se font plus facilement adopter que les duos. Toutefois, un binôme au sein duquel l’amitié était évidente a bouleversé Vanessa, qui s’est sentie incapable de le briser.

Vanessa Chatterley, une utilisatrice de TikTok, est une grande amoureuse des chats. Les boules de poils grouillent dans sa maison de Boston, aux États-Unis. Récemment, elle a décidé d’ajouter 2 nouveaux chatons à son foyer déjà composé de 3 autres félins. Le duo s’est vite senti comme chez lui chez sa nouvelle maîtresse.

Cette dernière a contacté un refuge dans le but d’adopter un chat. Sur place, elle a fait la rencontre de 2 jeunes minous, un blanc et un noir, qui semblaient avoir noué une forte amitié. Cette complicité touchante ne l’a pas laissée indifférente.

@vchatterley / Instagram

Un duo inséparable

En les voyant interagir, les séparer est devenu inconcevable pour elle. Elle a donc décidé de les adopter ensemble et les a présentés à sa communauté sur les réseaux sociaux : « Lorsque vous décidez qu'il ne serait pas juste de séparer les chats qui se sont liés d’amitié et que vous devez les adopter tous les 2. Présentation des nouveaux membres de la famille des chats Chatterley : Simon et Wesley ! ».

À leur arrivée dans leur nouvelle maison, les félins sont restés inséparables. Ils ont rencontré les autres chats de la maison, mais passent le plus clair de leur temps ensemble. Leur amitié a beaucoup touché les internautes, qui ont remercié Vanessa de ne pas les avoir séparés : « Merci d'adopter, qui plus est de les avoir adoptés ensemble » écrivait une personne.

D’autres, mais aussi le média Pethelpful, ont souligné la pertinence de prendre 2 chats à la fois, car cela peut être vraiment bénéfique pour eux : « Je crois fermement que la plupart des gens devraient adopter des chats par paires. Ils sont tellement plus heureux comme ça ! ». Il est vrai que les duos peuvent s’amuser et passer du temps ensemble quand leur propriétaire n’est pas là, par exemple.

@vchatterley / Instagram