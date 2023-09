Ils pensaient ne plus revoir leur chatte perdue depuis 6 ans jusqu'à cet appel intrigant d'une vétérinaire

Les propriétaires de Linette continuaient de croire en son retour, même des années après la disparition de cette chatte. Ils avaient raison, d’autant plus qu’ils avaient pensé à mettre à jour les informations d’identification de l’animal. Un réflexe qui a grandement facilité les choses.

Une chatte perdue a été retrouvée au bout de 6 longues années et à des centaines de kilomètres de chez elle, rapportait Monaco Matin le mercredi 20 septembre.

Sophie et Frédéric, qui habitent Antibes (06) depuis 2 ans et demi, avaient adopté Linette en 2015. Cette femelle Sacré de Birmanie n’était encore qu’un tout jeune chaton à l’époque, et leur fille était âgée de 8 ans. Cette dernière y était d’ailleurs extrêmement attachée.

Quand la féline s’était volatilisée en 2017, la petite Juliette était inconsolable. Ses parents avaient tout tenté pour la retrouver, mais en vain. La famille résidait alors en Savoie.

Que s’est-il passé par la suite ? Personne ne le sait hormis Linette. Elle avait probablement été volée après sa fugue, avant d’effectuer un très long périple malgré elle. Mercredi, ses maîtres ont, en effet, été sous le choc en apprenant que l’on venait de la retrouver dans le Pas-de-Calais.

La personne l’ayant recueillie ne pouvait plus la garder

Sophie et Frédéric n’en croyaient pas leurs oreilles en écoutant le message vocal laissé par la clinique vétérinaire de Lillers. Leur interlocutrice leur annonçait que l’établissement avait admis leur chatte et l’avait passée au lecteur de puce d’identification après avoir été découverte par une habitante.

Celle-ci en avait informé Stéphanie, présidente de l’association « Le Petit Chat » à Amettes, qui avait ensuite emmené la Sacrée de Birmanie chez la praticienne.

Fort heureusement, la vétérinaire n’a eu aucun mal à obtenir les nouvelles coordonnées de Sophie et Frédéric, car ils avaient pris soin de mettre leurs renseignements à jour après 2 déménagements ; à Carcassonne (11), puis à Antibes.

Tout ce que l’on sait concernant ces 6 années d’absence de Linette, c’est qu’elle avait fini chez une dame qui, récemment, ne pouvait plus la garder car elle devait être placée en maison de retraite.

D’après l’association Le Petit Chat, la chatte est atteinte d’une forme légère de coryza, de gale auriculaire et a une oreille « un peu abîmée ».

Linette est chez une nounou en attendant l’arrivée de sa famille

Juliette a appris la nouvelle en rentrant du collège à la mi-journée. Sa joie était évidemment incommensurable.

Le Petit Chat / Facebook

A présent, Frédéric et Sophie doivent organiser le long voyage qui leur permettra de revoir Linette et la ramener à la maison. Un trajet de 2300 kilomètres entre l’aller et le retour. En attendant, la chatte est entre de bonnes mains, puisqu’elle est « en accueil provisoire chez sa nounou à Saint-Venant », précise Le Petit Chat sur sa page Facebook.