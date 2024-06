Hypnotisé par un humidificateur d'air, ce Maine Coon s’offre un moment de détente dans la brume (vidéo)

Certains chats ont une drôle de façon de se détendre. Caesar, par exemple, affectionne tout particulièrement la brume délivrée par l’humidificateur d'air de ses maîtres. Ceux-ci l’ont dernièrement surpris en pleine séance de relaxation à côté de l’appareil en marche et le chat avait l’air d’être le plus heureux du monde.

Né en Ukraine, Caesar est un magnifique Maine Coon qui vit aujourd’hui en Pologne avec ses maîtres et sa petite sœur féline, Alice. Même s’il est très heureux dans sa nouvelle maison, le minou a parfois besoin de décompresser et il a pour cela trouver le moyen idéal : s’offrir des « journées spa » grâce à l’humidificateur d'air installé dans la chambre de ses parents.

Un hammam à domicile

Dernièrement, l’un de ses maîtres l’a surpris lors de ce moment de détente et a filmé cette scène étonnante. Dans cette vidéo publiée sur TikTok et relayée par Parade Pets, on constate que Caesar vit sa meilleure vie.

Allongé à côté de l’humidificateur d'air en pleine action, le minou semble hypnotisé par la brume qui ruisselle autour de lui. Au comble du bonheur et complètement détendu, il ouvre les yeux et la bouche avec émerveillement.

Visionnée près de 19 millions de fois, cette publication a fait des jaloux parmi les internautes, qui étaient néanmoins ravis de voir ce magnifique Maine Coon profiter d’un moment de pur bonheur.

Les humidificateurs d'air sont-ils bons pour les chats ?

Certains internautes se sont également inquiétés pour le minou. « J’espère que ce n’est pas un diffuseur d’huiles essentielles car c’est hyper toxique pour eux », a notamment écrit quelqu’un dans les commentaires. Si les huiles essentielles sont souvent considérées comme néfastes pour les chats, les humidificateurs peuvent quant à eux être très bénéfiques aux petits félins. Ils aident notamment à soulager leurs problèmes respiratoires (congestion, asthme…) et ils sont aussi utiles pour hydrater leur peau et leur pelage.

A lire aussi : L’ultime solution trouvée par ce chat pour attirer l’attention des convives lors d’une fête (vidéo)

© @alisa.coon / TikTok

Pour la sécurité du minou, il faut cependant préférer les humidificateurs à brume froide à ceux utilisant de l’eau bouillante et de la vapeur chaude. Puisque les félins sont des créatures infiniment curieuses, il est aussi préférable de garder un œil sur le chat lorsque l’humidificateur est allumé afin d’éviter tout accident. En dehors de ces quelques recommandations, les humidificateurs sont parfaits pour aider les minous qui veulent s’offrir un instant de bien-être comme Caesar.