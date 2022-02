L'histoire émouvante de Tom et Jerry, 2 chats rescapés faits pour se rencontrer, inspire leur propriétaire à devenir spécialiste du comportement félin

L'histoire émouvante de Tom et Jerry, 2 chats rescapés faits pour se rencontrer, inspire leur propriétaire à devenir spécialiste du comportement félin

Il arrive parfois que des étoiles tombent du ciel sans crier gare. Il y a 11 ans, Corinne Yollant s'est retrouvée avec un chaton sur les bras, une petite boule de poils offerte pour son anniversaire. Ne pouvant le refuser, elle le ramène à la maison. Une nouvelle aventure commence alors...

« Il y a déjà onze longues années, j'ai reçu un appel téléphonique. Des amis nous demandent de passer chez eux, pour quelque chose de très important », a expliqué Corinne Yollant à Woopets. En fin de journée, elle lève le voile sur ce mystère. Arrivée à destination, l'enfant de la famille lui tend un chaton noir en lui souhaitant un bon anniversaire.

« Le refuser aurait été malvenu et l'aurait probablement condamné, a ajouté l'intéressée, alors j'ai accepté ce cadeau "empoisonné". » Hélas, la bonne âme n'avait aucun accessoire pour l'accueillir comme il se doit ; elle n'avait rien gardé à la suite du décès de son précédent chat, emporté par la péritonite infectieuse féline (PIF), une maladie virale grave. En plus, les faits se sont déroulés le 13 juillet au soir, tous les magasins étaient fermés.

Quelle situation fâcheuse ! Malgré ce début assez chaotique, Corinne ne s'est pas laissée désarçonner facilement : elle avait une vie entre les mains.

Sa chienne a pris le chaton sous son aile

Le chaton, baptisé Tom, a été placé à l'isolement quelques jours, « ce qui est le processus normal d'introduction de tout nouvel animal » . Très vite, le nouvel arrivant a fait la connaissance d'un animal 10 fois plus imposant que lui : Paprika, une vieille femelle Berger Allemand. L'exemple même de la géante au grand cœur...

En effet, la belle à la robe noir et feu se languissait d'un ami, après avoir « perdu tout ses compagnons félins ». Son vœu le plus cher a été exaucé : Tom est devenu son petit protégé. « Paprika a été merveilleuse avec Tom, elle lui laissait tout faire, se souvient notre interlocutrice, le chaton faisait du surf avec la grosse queue touffue de la chienne. Lorsqu'il sortait dans le jardin, il se blottissait contre elle. Cette petite boule de poils lui a ramené une seconde jeunesse. »

Bien que cette jolie amitié ait mis des étoiles dans les yeux de Corinne, sa relation avec le jeune chat s'est avérée très différente. Tom refusait tout interaction avec les humains, sortant ses griffes et ses dents à la moindre approche.

Pour ne rien arranger, son ange gardien à 4 pattes a rendu son dernier souffle lorsqu'il a eu un an. Tom a dû éprouver ce que Paprika avait elle-même ressenti après la perte d'un être cher...

2 chatons faits pour se rencontrer

Sa propriétaire, très attentionnée, a refusé de le laisser se morfondre dans la solitude. Dans sa quête d'une nouvelle âme sœur, Corinne a appris qu'une famille vivant à la campagne réservait un sort funeste à la progéniture de leur chatte : la mort par noyade. Le 13 juillet 2011, soit un an après l'adoption de Tom, ses bébés lui ont été enlevés.

Mais le lendemain, un dernier chaton a vu le jour : considéré comme un miraculé, il a obtenu le droit de vivre. Cette créature chétive a eu plus de chance que ses frères et sœurs, qu'elle n'aura jamais connus... « Sachant que je cherchais un chaton, ils m'ont appelée. Fin septembre, un nouveau chaton arrive dans notre famille. Il est baptisé Jerry, a confié Corinne, ainsi vient de se constituer le magnifique duo : Tom et Jerry. »

Ces 2 rescapés, qui ont eu la chance de croiser la route de Corinne, ont tissé un lien exceptionnel et sont devenus inséparables. « Tom a été d'une gentillesse et d'une patience incroyable avec le chaton. Il le lavait, le laissait se lover contre lui... C'était magnifique. »

Pour le plus grand bonheur de leur bienfaitrice, Jerry s'est révélé un excellent professeur pour Tom : « Il lui a appris à aimer les câlins sans mordre. Grâce à Jerry, Tom est devenu un gentil chat. »

Nous pouvons affirmer qu'il s'agit d'une rencontre salvatrice, et ce pour tout le monde. En outre, les années n'ont fait que renforcer leur complicité.

« Aujourd'hui, grâce à mes chats, je suis devenue spécialiste du comportement félin, a conclu Corinne, et j'accompagne les familles à vivre comme moi, des moments privilégiés avec leurs 4 Pattes d'Amour. »

A lire aussi : 2 chats avides d'attention sont prêts à tourner le dos à leur vie d'errance grâce au soutien de bénévoles

De sa passion pour les animaux est donc née l'autoentreprise Félins pour l'autre. Un nom qui prend tout son sens, quand on connaît la belle histoire qui se cache derrière...

Crédits photo : Corinne Yollant