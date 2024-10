Grâce à l’eau des toilettes, un chat coincé dans un commerce s’hydrate pendant un mois avant d’être repéré

Un centre de bronzage texan a cessé son activité pendant plus d’un mois, fermant donc ses portes à tout public. Toutefois, une boule de poils est parvenue à se glisser à l’intérieur, mais n’a plus réussi à en sortir par la suite. Des passants l’ont aperçue à travers la vitrine et se sont inquiétés pour elle.

La SPCA de Houston, au Texas (États-Unis), a été contactée par des habitants au sujet d’un chat coincé dans un salon de bronzage. L’établissement était fermé depuis près d’un mois et l’animal avait survécu comme il le pouvait à l’intérieur. La suite de son histoire est beaucoup plus positive.

Le rescapé nommé Edd a attiré l’attention « des clients et autres commerçants » du coin après être apparu plusieurs fois derrière la vitrine, expliquait Julie Kuenstle, membre de la SPCA, dans un témoignage rapporté par The News Tribune.

Aucun moyen de sortir

Pendant près d’un mois, le centre de bronzage est resté fermé, condamnant le félin qui se trouvait à l’intérieur. Lequel a toutefois trouvé le moyen de s’hydrater en buvant l’eau des toilettes. Il n’avait malheureusement rien à se mettre sous la dent et a perdu beaucoup de poids, mais son instinct de survie le maintenait en vie.

Quand les témoins l’ont repéré, ils se sont inquiétés pour lui et ont contacté la SPCA afin d’obtenir de l’aide. Des enquêteurs sont intervenus rapidement et ont enfin sorti le quadrupède de son calvaire. Celui-ci était « en insuffisance pondérale et nerveux » selon les sauveteurs, mais vivant.

Un nouveau départ

Il a été pris en charge par des vétérinaires pour recevoir les soins dont il avait besoin et s’est doucement rétabli. Il a poursuivi sa convalescence dans une maison d’accueil où il a progressivement repris du poids. Mieux dans ses pattes et en bonne santé, il a été placé à l’adoption et quelques semaines plus tard seulement, le chanceux a trouvé sa famille pour la vie.

Edd ne s’est définitivement pas battu pour rien. Il s’est accroché à la vie et profite aujourd’hui d’un quotidien paisible.