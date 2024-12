Des bénévoles tristes de ne pas avoir pu sauver un chaton errant se donnent pour mission de secourir le reste de sa famille

Perdre le chaton nouveau-né qu’elle essayait de sauver a été un coup dur pour Meagan, mais cette bénévole, qui est à la tête d’une association de protection animale, savait qu’il y avait d’autres vies à sauver. Celles de la mère et du reste de la portée en l’occurrence. Elle s’est ressaisie et mise à la recherche de la petite famille féline.

Quand Meagan, présidente de PuppyKittyNYCity a été contactée au sujet d’un chaton en détresse, elle n’a pas hésité à intervenir. Le minet nouveau-né avait été délaissé par sa mère et sa température corporelle baissait dangereusement. La bénévole, qui l’a appelé Deco, l’a emmené aux urgences vétérinaires.

Malheureusement, malgré tous les efforts déployés pour le sauver, il était trop tard ; Deco n’a pas survécu. Chagrinée, Meagan a décidé de tout faire pour retrouver la génitrice et le reste de la portée pour leur offrir une vie digne et heureuse.

Elle a passé des jours à les chercher dans le quartier. Ce faisant, elle a secouru d’autres chats errants. Meagan a finalement localisé les 3 autres chatons et leur maman qui avaient trouvé refuge sur un terrain. « Nous avons capturé au total 10 chats et chatons dans cette cour. Cela a demandé beaucoup de travail, de temps et de patience », explique-t-elle à Love Meow.



La chatte et ses petits ont été confiés à Alyssa, mère d’accueil. Quelques jours plus tard, les jeunes félins ont ouvert les yeux. Leur mère, appelée Isabella, « est très timide et se cache quand je suis à proximité, mais ses chatons rampent dans ma direction quand ils entendent ma voix », dit leur bienfaitrice.

2 des chatons ont un pelage tigré. Il s’agit de la femelle nommée Sophia et de l’un des mâles, Victor. Le 3e est un tuxedo qui s’appelle Oz.



Un 4e chaton rejoint la bande

En grandissant, ils ont commencé à boire et à manger dans des gamelles. Ils continuent d’explorer la maison et de profiter de l’attention et de l’amour que leur donne Alyssa.

Le trio a récemment été rejoint par Butterball, une petite calico orpheline. Même si elle est un peu plus grande qu’eux, ils l’ont tout de suite placée sous leur protection.



Sophia, Victor, Oz et Butterball ayant passé le cap du sevrage, Isabella peut désormais se reposer et prendre soin d’elle. Tous s’épanouissent auprès d’Alyssa en attendant qu’on leur trouver des familles aimantes pour toujours.

