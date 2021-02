Un garçon de 7 ans harcelé et gêné par son apparence reprend confiance grâce à l'adoption d'un chat qui lui ressemble !

© Christina Humphreys

Cible de moqueries de la part de ses camarades de classe, un enfant a réussi à surpasser cette difficile épreuve grâce à un chat présentant des particularités physiques semblables. Le félin l’a aidé à comprendre que son apparence unique était une force, pas une faiblesse.

Quand un enfant est différent, les journées à l’école peuvent devenir extrêmement difficiles à vivre. Le harcèlement scolaire est un vrai problème et ses conséquences sur la psychologie de l’élève concerné sont durables. Madden est l’une de ces jeunes victimes. Il a toutefois eu la chance de rencontrer un chat extraordinaire, comme le raconte Lexnau.

Madden est un garçon de 7 ans qui vit dans l’Etat de l’Oklahoma, dans le Centre Sud des Etats-Unis. Il est né avec une fente labiale et les yeux vairons, autrement dit, une malformation de la lèvre supérieure et des couleurs d’iris différentes. A cause de cela, il était souvent moqué par les autres écoliers, ce qui l’affectait très profondément.

Il en a discuté avec sa mère Christina Humphreys, qui a réfléchi à un moyen de lui venir en aide. Tous 2 ont tourné une vidéo sur le harcèlement en milieu scolaire et l’ont postée sur Facebook. La publication est devenue virale et l’enfant a reçu de nombreux témoignages de soutien et de sympathie. Madden allait déjà mieux après cela, mais ce n’était que le début.

Des points communs et une source d’inspiration au quotidien

Fin janvier, ses parents sont tombés sur la photo d’un chat qui attendait de trouver une famille. L’animal, qui s'appelle Moon, présente les mêmes particularités que Madden ; il a une fente labiale encore plus marquée et des yeux hétérochromes, lui aussi. Ils ont décidé de l’adopter.

Le refuge où il se trouvait se situe à 1500 kilomètres de là, dans l’Etat du Minnesota. Avec l’aide de quelques amis, la famille a pu organiser le voyage du félin, qui a ainsi découvert l’Oklahoma et sa nouvelle maison.

Dès leur rencontre, Moon et Madden se sont adorés. Ils sont devenus inséparables et le garçonnet ne fait que reprendre confiance depuis l’arrivée dans sa vie de ce chat qui lui ressemble.

Madden a compris que le fait d’être différent n’est pas un handicap. Tout comme Moon, il est unique et cela le rend encore plus spécial.