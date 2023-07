En quête d'un foyer éternel, 3 chatonnes nouent une amitié inattendue en famille d'accueil

Godiva, Melli et Oregano ont fait un passage remarqué au Kneady Kitty Rescue, un refuge de Floride (États-Unis). Les 3 chatonnes n’ont pas été secourues en même temps, mais leurs destins ont tout de même fini par se croiser, pour le plus grand bonheur de leurs bienfaiteurs.

Il y a quelques semaines, les bénévoles du Kneady Kitty Rescue faisaient la rencontre de Godiva, une chatonne retrouvée seule sur un parking. Une bonne samaritaine l’avait découverte puis emmenée chez un vétérinaire, rapporte Cole & Marmelade.

« Cette adorable petite fille va très bien et a déjà conquis nos cœurs. Les petites panthères noires, c’est génial ! » ont déclaré les bénévoles à son sujet.

Godiva, Melli et Oregano : amies pour la vie

Le mois suivant, Melli a fait son arrivée au Kneady Kitty Rescue, petite panthère elle aussi. Un véritable « bébé biberon », se souviennent ses bienfaiteurs. La féline n’a pas tardé à se lier d’amitié avec Godiva, et à ne plus jamais la quitter.

Kneady Kitty Rescue / Facebook

« Ces deux-là sont arrivées à Kneady Kitty Rescue à des moments différents […] Même si elles n’avaient pas le même âge, elles sont rapidement devenues amies. Elles forment le couple de chatons le plus mignon », racontent les bénévoles.

Godiva et Melli ont ensuite fait la rencontre d’Oregano, une fois arrivées dans leur famille d’accueil. La féline à la robe tigrée n’avait connu que la rue, et se réjouissait d’enfin savourer la chaleur d’un foyer.

Kneady Kitty Rescue / Facebook

Malgré leurs nombreuses qualités, les 3 félines ont mis beaucoup de temps à rencontrer la famille de leurs rêves. Leur séjour en foyer d’accueil s’est éternisé, au grand dam des bénévoles…

Une nouvelle réjouissante

Finalement, Godiva et Melli ont été les premières à taper dans l’œil d’une famille. Mais leur bonheur ne s’est pas arrêté là : la famille ayant décidé de les adopter a également eu un faible pour Oregano, et a choisi d’adopter le trio ! « Nous ne pourrions pas être plus heureux pour eux », se sont réjouis les bénévoles de Kneady Kitty Rescue.

Kneady Kitty Rescue / Facebook

Adopter 3 chatons peut s’apparenter à une lourde responsabilité, mais les nouveaux maîtres de Godiva, Melli et Oregano ne regrettent aucunement leur décision. Tous forment aujourd’hui une famille soudée et profitent d’un quotidien rempli d’amour et de câlins !