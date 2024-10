En choisissant son foyer, un chaton errant découvre avec curiosité 2 chiens géants qui n’ont jamais vu de félin de leur vie (vidéo)

Megan, une web designer irlandaise, vit avec 2 gentils géants : Hugo, un Bouvier Bernois, et Teidi, un Terre-Neuve. Bien qu’ils appartiennent à 2 des plus grandes races de chiens au monde, ces 2 toutous sont en réalité 2 boules d’amour et de douceur. Ils l’ont récemment prouvé lorsqu’ils ont fait une curieuse rencontre dans la cuisine de leur maîtresse : un chaton errant qui avait décidé d’élire domicile dans leur foyer.

Une découverte mutuelle

Dans une vidéo partagée sur TikTok et relayée par Newsweek, Megan a immortalisé le moment où ses 2 grands toutous ont fait la connaissance d’une petite créature qu’ils n’avaient jamais vue auparavant. Un chaton errant au pelage calico s’était en effet introduit dans la maison, ce qui a beaucoup intrigué Hugo et Teidi.

« Il y a quelques jours, un chaton est apparu devant notre maison », a écrit Megan dans la vidéo. « Gardez à l'esprit que nous sommes une famille de chiens et que ces chiens n'ont jamais vu un chat de près de leur vie. »

Au début effrayé, le chaton s’était enfui, avant de revenir le lendemain. Au fil du temps, les 3 animaux se sont de plus en plus rapprochés, apprenant gentiment à se connaître. Dans la vidéo de Megan, on voit notamment les chiens qui reniflent avec douceur la petite boule de poils. Le chaton, de son côté, se sentait de plus en plus à l’aise, allant jusqu’à se blottir contre les 2 chiens, à jouer avec eux et même à leur grimper dessus !

Une nouvelle petite sœur

Il est rapidement devenu indéniable pour Megan que Teidi et Hugo avaient adopté le petit félin et que « le système de distribution de chats [avait simplement ciblé ses] chiens ». La jeune femme a donc décidé de garder la boule de poils et de la prénommer Mona après avoir appris qu'il s'agissait d'une femelle.

Son geste a été salué par une foule d’amoureux des animaux sur TikTok. La plupart d’entre eux ont notamment été impressionnés par le courage de Mona et par la douceur des 2 chiens. « Imaginez être aussi petit et avoir 2 monstres gigantesques et duveteux qui veulent être vos amis et vos protecteurs ! », a écrit quelqu’un dans les commentaires. « Je suis tellement impressionné par la douceur de vos chiens », a ajouté un autre.

Tous sont en tout cas unanimes sur le fait que ce trio s’adore. Après un peu de confusion et une période de découverte, une belle amitié est en effet née entre Mona, Hugo et Teidi. Une jolie histoire qui ne fait que commencer !