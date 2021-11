En adoptant un chat à 4 oreilles, elle espère encourager d'autres familles à accueillir des animaux de compagnie jugés "différents"

Avec une paire d’oreilles en plus, mais aussi une marque en forme de cœur sur le ventre et un caractère en or, Midas a conquis de nombreux internautes. Sa récente adoption est de nature à inciter les gens à ouvrir les portes de leurs maisons à des animaux qui, comme cette adorable chatte, ont un aspect peu commun. C’est, en tout cas, ce qu’espère sa nouvelle propriétaire.

Une chatte venue au monde avec 4 oreilles est devenue une star sur les réseaux sociaux, notamment Instagram où elle est suivie par plus de 26 000 abonnés. Par-dessus tout, elle vient d’être adoptée, comme le raconte le Daily Star.

Midas vit en Turquie. Cette jeune chatte de 4 mois est une femelle croisée Bleu Russe qui n’a pas mis longtemps à faire parler d’elle, en raison des 2 petites oreilles supplémentaires dont elle est dotée.



Une particularité physique qui est le résultat d’une mutation génétique récessive, souligne le média britannique. Ces oreilles en plus ne sont toutefois pas fonctionnelles. Elles se situent à l’attache des oreilles « normales », qui sont bien plus grandes et fonctionnent parfaitement. Midas n’a aucun trouble de l’audition et ne souffre d’ailleurs d’aucun problème de santé. Elle vit comme n’importe quel autre chaton de son âge.

Elle a même désormais une maison et une famille, puisqu’une femme l’a récemment adoptée. Une famille qui compte un autre chat et un chien, avec lesquels elle apprend progressivement à s’entendre.



Donner leur chance aux animaux jugés différents

Les 4 oreilles ne constituent pas la seule spécificité qui caractérise Midas ; elle porte, en plus, une magnifique marque blanche en forme de cœur sur le ventre.

La nouvelle maîtresse du félin dit espérer que sa démarche inspirera d’autres personnes à se tourner vers les animaux de compagnie habituellement ignorés en raison de leur physique sortant de l'ordinaire.