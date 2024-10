En 3 minutes chrono, un chat laissé sans surveillance dérègle complètement l’ordinateur de son maître (vidéo)

En tant que graphiste et responsable des médias sociaux, Krow Iroquois a besoin d’un ordinateur pour travailler. L’Américain, originaire de San Jose, en Californie (États-Unis), peut travailler de chez lui en compagnie du meilleur collègue qui soit : son chat Shiva. Néanmoins, ce dernier n’est pas toujours productif et peut même parfois donner plus de travail à son propriétaire…

Shiva a sa propre vision du travail. Il aime toutefois utiliser les mêmes outils que son maître pour exercer dans les meilleures conditions et apprécie particulièrement se servir de l’ordinateur. Cependant, avec ses petites pattes rondes, il n’est pas toujours précis et dérègle facilement l’appareil.

Une bêtise express

Dans une vidéo postée par Krow sur TikTok, on découvre le résultat du passage de la boule de poils sur le clavier. Son maître a eu le malheur de se rendre dans la salle de bain pendant quelques minutes, laissant le champ libre à l’animal. Lequel n’a pas hésité à piétiner les touches et semer la zizanie.

Quand Krow est retourné s’asseoir, il a découvert que l’écran de son PC n’était plus du tout comme il l’avait laissé. Son félin était parvenu à zoomer à 1 600 % et avait même allumé les LEDs : « Je n'ai aucune idée de comment Shiva a réussi à faire ça à mon ordinateur portable. Tout ce dont je me souviens, c'est d'être allée aux toilettes pendant 3 minutes pour appliquer du gloss et c'était comme cela quand je suis revenu dans le salon » déclarait Krow à Newsweek.

Shiva ne gérera probablement jamais de communauté en ligne comme son propriétaire, mais peut-être devrait-il songer à se réorienter dans une carrière en informatique. Il semble effectivement avoir un talent inné pour trouver des fonctionnalités inconnues sur l’ordinateur ! Encore faudrait-il que son propriétaire accepte de lui prêter à nouveau son PC pour qu’il puisse s’exercer…