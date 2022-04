Elle se marie avec son chat pour éviter l'expulsion et contourner les règles imposées par son propriétaire !

Lassée de devoir se séparer de ses animaux de compagnie à cause des règles imposées par les propriétaires de logements, une Britannique a décidé de se marier avec sa chatte. Sa démarche est autant une astuce pour contourner ces restrictions qu’un moyen de prouver la place qu’a l’animal dans sa vie.

Le 19 avril 2022, Deborah Hodge et India se sont dit oui pour la vie dans un parc du sud-ouest de Londres. La première est une femme de 49 ans, mère de 2 enfants, tandis que sa nouvelle conjointe est sa…chatte. Un récit rapporté par le New York Post.

La Londonienne ne l’a pas fait pour rire ou pour amuser la galerie ; c’est le seul moyen qu’elle a trouvé pour ne plus être séparée de son animal de compagnie, qu’elle considère comme un membre à part entière de sa famille. Elle avait déjà dû renoncer à 3 animaux par le passé en raison des règles de location, et n’a pas envie de revivre ce cauchemar.



Dans son précédent appartement, Deborah Hodge avait été contrainte de se séparer de ses 2 Huskies Sibériens Siri et Starshine, le propriétaire l’ayant menacée d’expulsion. Il y a 5 ans, elle avait emménagé dans son actuel logement et avait ainsi dû laisser partir Jamal, un chat mâle. « Ça m'a complètement brisé le cœur », confie-t-elle au sujet de ces épisodes douloureux.

En 2017, elle avait réussi à convaincre le propriétaire de la laisser adopter India. Malheureusement, en 2020, celle-ci a perdu une patte après avoir été percutée par une voiture. La chatte a donc plus que jamais besoin de sa maîtresse et désormais épouse à ses côtés.

« J’ai juré fidélité et je le pensais »

Deborah Hodge et India risquent de nouveau l’expulsion, mais pour une autre raison cette fois-ci ; ayant perdu son emploi, la quadragénaire a de plus en plus de mal à payer son loyer. En s’étant mariée à la chatte, elle est sûre qu’elles resteront ensemble quoi qu’il arrive, notamment s’il leur faut trouver un nouveau logement.

« En épousant India, je veux que tous les futurs propriétaires sachent que nous venons ensemble et que nous ne pouvons en aucun cas être séparés, dit-elle. Car elle est aussi importante pour moi que les enfants. »

« Je ne veux pas perdre un autre animal de compagnie bien-aimé, poursuit Deborah Hodge. J'ai juré fidélité dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare, et je le pensais ».