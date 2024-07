Elle s'apprête à partir en lune de miel mais son chat fait tout pour la dissuader de voyager sans lui (vidéo)

Tout était prêt pour ce couple qui s’apprêtait à vivre un séjour exceptionnel dans l’une des villes les plus romantiques du monde. C’était sans compter la détermination d’Ollie, l’un des chats de la famille, de jouer les trouble-fête et de les amener à culpabiliser parce qu’il ne serait pas du voyage.

L’idéal pour tout propriétaire d’un animal de compagnie est de pouvoir emmener ce dernier en voyage. Malheureusement, ce n’est pas toujours possible et la séparation n’est pas évidente à vivre, d’un côté comme de l’autre.

Un adorable chat au pelage roux et blanc et répondant au nom d’Ollie l’a récemment rappelé à sa maîtresse, qui se fait appeler « @cornygorl3 » sur TikTok. Le félin a trouvé le moyen de la rendre triste le jour de son départ pour sa lune de miel, comme le montre la vidéo ci-dessous, qu’elle a partagée sur le réseau social et que relaie Parade Pets.

Ce jour-là, la jeune femme et son mari étaient sur le point de partir à Venise pendant 2 semaines. La propriétaire d’Ollie était quasiment prête. Elle avait pris sa douche et il ne restait plus qu’à refermer les bagages. Elle s’est alors rendu compte que son ami félin venait de s’asseoir sur l’une des valises.

Quand elle s’est approchée de lui, il lui a lancé un regard d’une extrême tristesse, comme s’il cherchait à la convaincre de ne pas partir ou de l’emmener. Son humaine a eu le cœur brisé en le voyant aussi abattu.



@cornygorl3 / TikTok

@cornygorl3 s’est sentie coupable et était même à 2 doigts de toute annuler, mais en fin de compte, elle n’a pas renoncé au voyage. On imagine qu’elle n’a pas arrêté de penser à lui et à ses 2 autres chats pendant tout le séjour.

On ne s’ennuie jamais avec Ollie

La vie avec Ollie est manifestement pleine de surprises et on n’a aucun mal à comprendre pourquoi sa maîtresse l’aime autant.

Dans cette autre vidéo, elle dévoile une autre facette de la personnalité du matou, qui serait, en quelque sorte, le porte-parole du groupe félin à la maison. Quand lui et ses congénères estiment que le repas ou le coucher prennent du retard, c’est toujours Ollie qui s’avance vers ses propriétaires pour le leur rappeler et exprimer les revendications de ses congénères.

