"Elle en a assez vu" : la réaction inattendue d'une chatte d'intérieur au moment où on l'emmène dehors (vidéo)

Tous les chats ne sont pas portés sur l’aventure et la découverte. Certains, qu’on appelle « chats d’intérieur », ne sont pas enclins à sortir et préfèrent largement rester à la maison. Ils apprécient à la fois le confort, la sécurité et la proximité de leurs humains, et ne sont que peu - ou pas du tout - tentés d’explorer les environs de leur domicile.

Ces félins ont tendance à être moins actifs que leurs congénères d’extérieur, d’où la nécessité de leur donner une alimentation adaptée et de mettre à leur disposition des accessoires ludiques (arbre à chat, jouets…) pour qu’ils puissent se dépenser.

Certains parmi ces animaux sont sciemment gardés au foyer par leurs propriétaires, qui craignent pour leur sécurité. Ceux-là sont souvent postés aux fenêtres pour observer ce qui se passe dehors et attendent impatiemment le moment où ils pourront se balader. Leurs maîtres se chargent généralement des les promener en les tenant en laisse.

Les plus chanceux ont droit à un « catio », ou patio pour chat. Il s’agit d’un espace extérieur clos et aménagé où ils peuvent s’amuser en toute sécurité.

Spooky, elle, est bien une chatte d’intérieur et n’a pas du tout envie de changer. Son propriétaire a voulu tester sa réaction en l’emmenant dans le jardin et la scène a été filmée.

La vidéo, postée sur TikTok le 10 juillet et relayée par Parade Pets, totalise 4,3 millions de vues. L’attitude du félin à la robe noire explique pourquoi cette séquence est devenue si populaire.

Demi-tour express !

Le maître de Spooky l’a donc prise dans ses bras et a descendu l’escalier de la terrasse pour la poser sur l’herbe. Toutefois, dès qu’elle a touché le sol, la chatte s’est empressée de remonter les marches pour s’engouffrer à l’intérieur. Ce n’est véritablement qu’à la maison qu’elle se sent dans son élément.

@winstonandspooky / TikTok

« Elle en a assez vu », peut-on lire en légende de cette publication virale. La réaction de l’animal a amusé de nombreux internautes. Beaucoup parmi ceux qui ont commenté la vidéo sur TikTok ont indiqué que leurs chats d’intérieur faisaient exactement la même chose.

Spooky n’est pas le seul membre félin de cette famille. L’autre est un mâle au pelage tigré et répondant au nom de Winston.