Un chat découvert blessé dans une université en devient la mascotte

Quand on voit Tiggy se promener tranquillement et joyeusement dans les salles de cours et sur les pianos, visiblement heureux et en pleine forme, on a du mal à croire qu’il était un chat errant couvert de blessures quelques années plus tôt. A l’institut de musicologie où il a été sauvé et adopté, l’animal est devenu la mascotte des lieux.