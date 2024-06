Des sauveteurs unissent leurs forces et réunissent une fratrie de chatons séparée depuis plusieurs semaines

Wall-E, Eve et Axiome ont vu le jour dans une casse automobile. Ils étaient choyés par leur mère jusqu’à ce que des travaux viennent perturber leur quiétude. Dans le chaos et la panique, le trio a été séparé. Des sauveteurs ont alors tout fait pour le réunir à nouveau.

3 boules de poils sont nées dans une casse fréquentée de Washington, aux États-Unis. Lorsque le personnel s’est mis à détruire une clôture, leur maman a paniqué et s’est enfuie avec l’un des petits, laissant les 2 autres derrière elle. Ils ont été pris en charge par une association, laquelle s’est donné pour mission de retrouver le reste de la famille.

Ce sont des ouvriers qui ont repéré les chats pour la première fois, précisait Cole & Marmalade. Au départ, ils n’avaient pas remarqué que les félins se trouvaient à proximité et avaient commencé les travaux. Lorsque la mère chatte a couru avec l’un des bébés dans sa gueule, ils ont vérifié les environs et ont découvert les 2 autres chatons.

@beaniebabyfosters / Instagram

À la recherche de la mère

Ces derniers n’ouvraient même pas encore les yeux, il était donc urgent de les prendre en charge. Les hommes ont contacté l’organisme de sauvetage Tails High pour obtenir de l’aide. Les sauveteurs leur ont d’abord conseillé d’attendre le retour de la mère en gardant un œil sur eux.

Toutefois, le soir venu, la chatte n’était toujours pas là et un placement en famille d’accueil a été organisé pour les nouveau-nés. Lesquels ont été nourris au biberon 24h sur 24 et réchauffés. Ils ont été nommés Wall-E et Eve et se sont développés normalement.

@beaniebabyfosters / Instagram

Des retrouvailles réconfortantes

Leurs bienfaiteurs ont toujours espéré retrouver le reste de leur famille et continuaient de se rendre dans la casse de temps à autre. 3 semaines après avoir sauvé le duo, ils ont repéré un 3e chaton qui semblait être leur sœur. La mère n’était plus dans les environs, alors ils l’ont ramenée auprès des 2 autres.

La chatonne a passé une période de quarantaine avant de retrouver ses frères. Lorsqu’ils se sont vus, ils ont immédiatement joué ensemble comme s’ils ne s’étaient jamais séparés : « Je suis tellement heureuse qu'Axiom ait été trouvée, car elle complète vraiment cette petite famille. Elle est le mélange parfait entre Wall-E et d'Eve » affirmait la famille d’accueil du trio, Beanie Baby Fosters. Les félins seront placés à l’adoption une fois en âge de quitter le nid.

A lire aussi : Les propriétaires d'un chat se demandaient pourquoi leur robot aspirateur ne faisait pas son travail avant de découvrir leur "amitié" (vidéo)

@beaniebabyfosters / Instagram