Des sauveteurs remuent ciel et terre pour retrouver des chats disparus après avoir été abandonnés dans une cage de transport

Fred et Ginger ont été abandonnés dans une ruelle par leur ancien propriétaire. Ce dernier les a placés dans une cage de transport avant de les laisser livrés à eux-mêmes. Malheureusement, la boîte a été ouverte et les félins se sont volatilisés. Des sauveteurs ont passé de longues heures à les chercher pour les mettre en sécurité.

« Certains jours, il n'y a pas de mots », écrivaient les membres de l’organisme TACO Cat Rescue Luton, basé au Royaume-Uni, sur Facebook. Ils ont été contactés au sujet d’un chat abandonné dans une cage de transport. En réalité, les félins étaient 2. Ils auraient pu être mis en sécurité rapidement, mais l’irresponsabilité de leur maître couplé au manque de coopération du public a rendu la tâche plus difficile.

Le 22 février dernier, l’association a reçu l’appel d’une dame indiquant avoir découvert un chat « très effrayé » enfermé dans une cage de transport. Le pauvre avait été abandonné dans une ruelle, rapportait Luton Today. Les membres du refuge ont alors suggéré de le déposer chez un vétérinaire pour voir s’il disposait d’une puce électronique et s’assurer qu’il soit en bonne santé. La femme a déclaré avoir déposé l’animal en début d’après-midi, mais c’était un mensonge.

2 chats dans la nature

Quand l’association a pris contact avec le vétérinaire en question, elle a découvert qu’aucun chat n’avait été emmené. Elle a donc rappelé la femme pour avoir des explications, mais surtout savoir où était le quadrupède. L’interlocutrice s’est montrée « désinvolte » à l’autre bout du fil et a déclaré que le félin s’était enfui.

Comprenant qu’ils ne pouvaient plus compter sur elle, les membres du refuge sont passés à l’action et ont tenté de localiser l’animal. Il leur aura fallu plusieurs heures et la détermination de quelques bénévoles pour le localiser, puis le capturer. Par ailleurs, ils ont appris que le disparu n’était pas seul, car un deuxième chat avait été abandonné ce jour-là.

Une situation maîtrisée

Finalement, et par chance, les animaux ont été récupérés, puis placés en sécurité. Les membres du refuge soupçonnent qu’un troisième chat a pu être abandonné à leurs côtés. Ils ne l’ont malheureusement pas encore localisé. Les 2 autres, baptisés Fred et Ginger, ont été transférés dans une famille d’accueil où ils se reposent depuis.

Ils ne se sont d’ailleurs pas lâchés, comme soudés par ce terrible événement : « Ils ne se sont pas vraiment quittés, ce qui n'est pas rare avec le traumatisme qu'ils ont vécu cette semaine », témoignait un porte-parole de l’association. Ils seront prochainement placés à l’adoption pour écrire un nouveau chapitre de leur vie et tirer un trait sur le précédent.