Des étudiants se mobilisent pour aider Sylvester, un chat qui leur rendait visite sur le campus avant de tomber malade

Sylvester a embelli la journée d’un bon nombre d’étudiants sur un campus universitaire. Le chat avait pris pour habitude de se balader sur place et de saluer tout le monde. Malheureusement, il est tombé gravement malade et n’a plus fait son retour. De nombreuses personnes se sont alors mobilisées pour l’aider.

Au sein de l’université d'East Anglia, située à Norwich en Angleterre, les étudiants ont la chance de pouvoir partager leur journée avec un chat nommé Sylvester. Le tabby roux venait quotidiennement diffuser de la bonne humeur autour de lui jusqu’à ce qu’il tombe gravement malade. Les étudiants ont alors, à leur tour, décidé de le soutenir.

Sylvester n’est pas un chat errant et partage sa vie avec sa propriétaire Emily Brown. L’université était toutefois sa seconde maison, car il y passait de nombreuses heures : « Sylvester aime visiter fréquemment l’université et a l'habitude de flirter avec les étudiants » indiquait sa maîtresse.

Emily Brown / GoFundMe

Une triste nouvelle

Élèves et personnel connaissaient la boule de poils et ses habitudes. Alors, quand elle a cessé de se rendre sur le campus, tous ont trouvé cela étrange et ont demandé des nouvelles à sa maîtresse. Celle-ci a alors annoncé qu’il était tombé gravement malade. Il souffre d’un problème cardiaque et d’une rétention des fluides autour de ses organes, précisait le Eastern Daily Press.

La propriétaire du félin a ajouté qu’il allait « vraiment mal » et qu’il était soumis à une batterie de tests chez les vétérinaires pour espérer pouvoir guérir. Cette nouvelle a attristé de nombreux étudiants, lesquels se sont beaucoup attachés à la boule de poils au fil du temps.

Emily Brown / GoFundMe

Un geste bienveillant

Une femme nommée Amy Marshall a décidé d’ouvrir une cagnotte en ligne pour aider l’animal. Les fonds récoltés doivent permettre de financer les frais vétérinaires et les traitements du félin. La communauté du félin n’a pas hésité à sortir son portefeuille pour aider Sylvester. Près de 4500 euros ont été récoltés à ce jour.

Emily a partagé des nouvelles du quadrupède, affirmant qu’il était toujours très malade, mais que sa situation semblait doucement s’améliorer. Elle a été profondément touchée par la gentillesse des participants : « Je souhaitais dire à quel point nous sommes extrêmement reconnaissants et émerveillés par la gentillesse des gens. Sylvester a du chemin à parcourir et n'est pas encore complètement sorti du bois, mais nous sommes positifs et pleins d'espoir aujourd'hui » écrivait-elle sur la plateforme GoFundMe.