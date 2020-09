Des bénévoles prennent en charge un chat victime d’un propriétaire dépassé et lui retirent les deux kilos de fourrure qui l’empêchaient de vivre !

Sinbad le chat avait une telle masse de poils sales et emmêlés qu’il éprouvait toutes les peines du monde à marcher. Une association a été informée de cette situation et l’a secouru.

A l’approche de Noël, l’association The Anti-Cruelty Society, basée à Chicago, avait été contactée par un employé des services publics au sujet d’un chat qui devait être secouru rapidement. Il venait de le voir dans la cave de la maison dans laquelle il intervenait. Celle-ci était habitée par un homme âgé.

Les bénévoles se sont rendus sur les lieux et ont été choqués par ce qu’ils ont constatés. Le chat en question, un Persan de 9 ans appelé Sinbad, croulait sous le poids de son pelage extrêmement dense, emmêlé et sale. Il ne pouvait même plus marcher correctement, rapporte Animal Channel.

L’équipe de l’association a discuté avec son propriétaire, qui a accepté de s’en séparer. Les bénévoles ont aussitôt emmené l’animal à leur refuge, où ils ont commencé par le raser. Le pauvre chat semblait tellement soulagé après cela ; il venait d’être débarrassé de plus de 2 kg de poils…

Sinbad a ensuite eu droit à un bain, puis à un succulent repas qu’il a englouti sans se faire prier. Il était affamé et ne pesait que 3 kg. Peu après, reposé, propre et repus, il a commencé à révéler son adorable et douce personnalité.

Elliot Serrano, l’un des bénévoles du refuge, l’a accueilli chez lui. Il en a pris soin, l’a nourri et lui a offert énormément d’affection. Sinbad lui en était grandement reconnaissant, prenant notamment l’habitude de s’allonger sur sa poitrine pour se mettre à ronronner.

Pour Elliot Serrano, il était clair que la place de ce chat était auprès de lui. Il a donc décidé de l’adopter définitivement.

Il lui consacre d’ailleurs un compte Instagram, où il publie régulièrement des photos et vidéos de lui.