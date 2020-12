Depuis 3 ans, cet agent de maintenance du métro New Yorkais sauve les chats errants qui risquent leur vie dans les passages souterrains

Photo d'illustration

Chargé de la maintenance des voies ferrées du métro new-yorkais et amoureux des animaux, un quinquagénaire a sauvé des dizaines de chats errants qui risquaient leur vie en s’aventurant sur les rails. Il va encore plus loin en faisant office de famille d’accueil pour bon nombre de ces félins.

Thomas Doerbecker, 56 ans, est l’un de ces héros du quotidien, grâce auxquels des précieuses vies sont sauvées. Lui ne se considère pas comme tel. Il dit simplement agir par passion pour les animaux, lui qui en a toujours élevé depuis sa tendre enfance : des chats, mais aussi des chiens, des tortues, des serpents, des oiseaux ou encore des poissons. « J’aime leur venir en aide », confie-t-il au New York Post.

Depuis près de 30 ans, il travaille à la Metropolitan Transportation Authority en tant que responsable de la maintenance des rails du métro new-yorkais. Il s’est également donné pour mission de porter secours aux chats errants qui se retrouvent sur les voies souterraines du réseau de transport. Il les capture, en prend soin, les met en sécurité et les libère.

Une noble tâche qu’il a commencé à accomplir lors de la fête de Thanksgiving en 2017. Des collègues essayaient, depuis 2 semaines, d’attirer un chat qui errait sur les rails du métro, sans succès. Les supérieurs de Thomas Doerbecker avaient alors fait appel à lui, connaissant son expérience et son amour pour les animaux. Il avait alors installé une cage-piège avec de la nourriture pour chats à l’intérieur. Peu après, l’animal y avait été enfermé. Il était sain et sauf et ne risquait plus d’être percuté par une rame grâce à son intervention.

L’homme ne s’est pas arrêté depuis. Il compte ainsi une cinquantaine de chats sauvés à son actif. Le service qu’il leur rend ne s’arrête toutefois pas là. Avec son épouse, il en accueille régulièrement chez lui, à Staten Island, pour les réhabiliter et leur trouver des adoptants. Actuellement, le couple s’occupe de 8 chats, dont 2 qu’ils ont eux-mêmes adoptés.

Thomas Doerbecker a été formé à la méthode « capture-stérilisation-retour » au sein d’une association. C’est donc en appliquant les bons gestes et les techniques appropriées qu’il procède.

Photo : Michael Dalton / New York Post