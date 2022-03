A la découverte d’OOBA OOBA, marketplace en ligne pionnière dans le monde de l’animalerie

Photo d'illustration

Faciliter le lien entre les vendeurs d’accessoires et aliments pour animaux et les consommateurs, permettre aux distributeurs de continuer à vendre toute l’année, ce sont les objectifs que se sont fixé les fondateurs d’OOBA OOBA. Il s’agit de la première marketplace entièrement dédiée aux animaux, pensée par des experts de l’animalerie.

Avec 76,4 millions d’animaux de compagnie dans le pays, 41,6 millions de Français qui achètent sur Internet et un marché représentant 5 milliards d’euros en chiffre d’affaires, l’animalerie est un secteur dont l’essor ne fait que se confirmer d’année en année.

Bon nombre de ses acteurs ont toutefois pâti de la crise sanitaire, ayant été contraints de fermer durant les périodes de confinement. Pour Maxime Pinoit et Brice Plessiez, voisins et amis de longue date, transfuges de Distridog, grand protagoniste de la distribution de produits pour animaux auprès des revendeurs professionnels, il était impératif de trouver une solution. L’idée était de donner la possibilité aux vendeurs de continuer, quelles que soient les circonstances, à proposer leurs accessoires et aliments à destination de nos compagnons à poils, à plumes ou à écailles.

C’est ainsi qu’ils ont fondé OOBA OOBA, un espace de vente en ligne spécialement conçu pour garantir un achat serein, avec un accès direct et facile, et où l’accent est mis sur le made in France. Servie par une équipe d’une dizaine de passionnés et d’experts en animaux, cette marketplace unique en son genre se veut ludique avec son interface simple et intuitive. Que ses produits soient destinés aux chiens, chats, rongeurs, reptiles, chevaux, oiseaux, poissons et animaux de la ferme, tout vendeur peut bénéficier du lien privilégié qu’OOBA OOBA assure entre lui et le consommateur.



Oobaooba.fr

50 000 références d’ici le printemps

Il profite ainsi des formidables horizons qu’ouvre la Toile, même (voire surtout) dans les périodes d’incertitude, comme cela a été le cas au plus fort de la pandémie de Covid-19. En 2022, 3 achats sur 4 se font via des marketplaces. Un commerçant TPE/PME sur 3 vend déjà sur ce type d’espace. Pour 80% d’entre eux, le passage par une marketplace lui rapporte au minimum 10% de chiffre d’affaires supplémentaire.

Aujourd’hui, OOBA OOBA réunit plus de 200 vendeurs proposant plus de 10 000 références. Le site projette toutefois de porter ce chiffre à 50 000 au cours du printemps 2022.

Rendez-vous sur Oobaooba.fr pour découvrir cette marketplace 100% animal friendly.

