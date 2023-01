Ce globe-trotteur fait le tour du monde en compagnie de son chat aventurier (vidéo)

Albert Colominas et Mia se sont rencontrés pendant la pandémie de Covid-19, mais leur style de vie est tout autre aujourd’hui. Ils parcourent les 4 coins du monde main dans la patte, et ne changeraient leur quotidien pour rien au monde.

Les Pyrénées, la Grèce, le Mexique et les États-Unis n’ont plus aucun secret pour Mia, une chatte Bengal de 2 ans qui mène une vie de globe-trotteuse affirmée aux côtés d’Albert Colominas, son papa pour l’éternité. Le trentenaire originaire de Barcelone a décidé de partager son amour pour le voyage avec sa boule de poils préférée, et il est convaincu de lui offrir le quotidien dont elle a toujours rêvé.

Des débuts bien différents !

Leur histoire a commencé en 2020, en pleine épidémie de Covid-19. « À ce moment-là, ma vie était un véritable gâchis. Mon père est décédé et ma copine m’a quitté. Je vivais dans un petit appartement près de Manhattan, et je me suis dit que je devais faire quelque chose pour reprendre ma vie en main » a-t-il confié à Metro.

Albert n’avait jamais eu de chat dans sa vie puisqu’il était allergique à leurs poils. Il a ainsi décidé d’adopter Mia, une chatte Bengal, une race hypoallergénique qui ne lui causerait aucun problème.

Depuis son arrivée, sa vie a complètement changé

Le duo iconique partage depuis plusieurs années son quotidien exceptionnel sur les réseaux sociaux : YouTube, Instagram et TikTok. Leurs milliers d’abonnés sont toujours plus conquis par leurs histoires extraordinaires. Albert veut prouver à son auditoire que les chats, comme les chiens, peuvent aussi partir à l’aventure avec leurs maîtres.

Il précise également que sa chatte « courageuse et curieuse » n’a jamais été contrainte de faire ce qu’elle fait aujourd’hui. Selon Albert, elle est née avec cet instinct d’« aventurière », et prend plaisir à s’adonner à ce style de vie. « C’est elle qui décide, pas moi. Nous y sommes allés à son rythme. »

Mia suit désormais son maître sans la moindre hésitation et adore se baigner avec lui, contrairement à bon nombre de ses congénères ! Elle et son papa n’en sont qu’aux débuts de leurs fabuleuses aventures, et promettent de mener une vie palpitante et pleine de bons souvenirs…