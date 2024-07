Ce chat senior protège et veille sur sa compagne malvoyante avec laquelle il a vécu 17 ans dans la rue, malgré sa maladie (vidéo)

Causette et Marius ont toujours surmonté les obstacles ensemble. Ces 2 chats inséparables ont cheminé patte dans la patte pendant 17 ans, et survécu aux affres de l’errance. Après avoir vécu de longues années à l’extérieur, le duo a croisé la route d’Arlette – fondatrice de l’association Un chat un toit – qui lui a fait découvrir les joies de la vie de famille et l’amour d’un humain. Un témoignage vibrant d’émotion, que la rédaction de Woopets a à cœur de vous partager…

« La vie, le malheur, l'isolement, l'abandon, la pauvreté, sont des champs de bataille qui ont leurs héros », a écrit Victor Hugo dans Les Misérables. Les annales de l’association Un chat un toit renferment une touffe d’histoires de héros félinement courageux, résilients et attachants. Dans cet article, l’équipe rédactionnelle de Woopets a sorti sa plume pour vous conter les aventures de Causette et Marius.

D’après Arlette qui a mené sa petite enquête, les 2 boules de poils ont certainement été abandonnées sur un terrain connu pour abriter de nombreux félins errants, à Marigny-les-Usages? (Loiret). « Joëlle, une employée de la Sablonnière depuis 2008, a été témoin de la vie de ces chats et de la grosse campagne de stérilisation sur le site, initiée par une autre employée avec l’implication des adultes handicapés de l’institut », explique la bénévole.

Jamais l’un sans l’autre, Causette et Marius ont toujours partagé un lien très fort. « Si l’un des 2 rapportait une souris de la chasse, il appelait l’autre pour partager le festin, poursuit Arlette, une telle fusion est particulièrement rare, absolument émouvante et merveilleuse. »

© Arlette Simon / Un chat un toit

« Causette et Marius font tout ensemble »

Au vu de leur grand âge et du froid qui régnait alors en hiver, Arlette a décidé de les accueillir. Après 17 ans d’errance, les félins ont pu faire leurs adieux à la rue et découvrir le bonheur de vivre dans un foyer aimant.

« Tout comme lorsqu’ils étaient dehors, Causette et Marius font tout ensemble. Dès que Causette se lève pour aller manger, Marius l’accompagne, écrit la bénévole sur sa page Facebook, Causette fait très souvent des bisous sur la tête de Marius. Marius se frotte à ma main lorsque je le caresse, et fait le dos rond de contentement en se glissant contre elle. »

Mais la maladie a, malheureusement, chamboulé leur quotidien paisible. Des saignements s’échappaient souvent du petit museau de Marius. Le verdict est tombé comme un coup de massue : le bon vieux matou a contracté un cancer.

« Ils se parlaient tout le temps – raison pour laquelle j’ai appelé la chatte Causette –, ils mangeaient ensemble et s’entrelaçaient », souligne notre interlocutrice. Jusqu'au jour où Marius a commencé à passer son temps à dormir dans la niche de l'arbre à chat installé dans le salon.

© Arlette Simon / Un chat un toit

73 jours d’amour, de sécurité et de paix

73 jours après avoir poussé la porte de la maison d’Arlette, Marius a exhalé son dernier souffle. Sa bienfaitrice a dû l’emmener chez le vétérinaire en raison de la souffrance qui l’assaillait.

« Je l’ai profondément aimé. […] Je me dis qu’il a veillé sur sa Causette, il était son guide et son protecteur. Quand il a compris que je prenais le relais, il s’est permis de penser à lui et s’est autorisé à lâcher prise », écrit la bénévole avant d’ajouter à l’attention de son défunt protégé : « Comme je te l’ai promis avant que tu t’endormes à jamais, je veillerai sur Causette. Ce matin, elle me semblait perdue sans toi… »

Ce jour-là, Arlette a trouvé la chatte – malvoyante et malentendante – à l’endroit où dormait son fidèle acolyte, alors qu’elle « n’avait jamais quitté son dodo ».

Avec l’accord du maire de la ville, Marius a été inhumé sur le terrain où il a vécu la majeure partie de sa vie avec sa meilleure amie. « Causette le rejoindra le jour venu, déclare Arlette, il est entouré de jonquilles. »

© Arlette Simon / Un chat un toit

Aujourd’hui, la belle âme continue de prendre grand soin de la boule de poils grisonnante privée de sa moitié. Marius a continué de veiller sur sa compagne jusqu'à son dernier souffle, malgré la maladie qui l'a emporté.

Arlette et Causette ont quelque chose de puissant en commun : elles sont heureuses d’avoir connu Marius, et d’avoir partagé un bout de chemin avec lui.