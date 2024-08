Ce chat savoure sa victoire après avoir enfin réussi à "manger" le point lumineux rouge (vidéo)

Le propriétaire d’un adorable chat appelé Vik a réussi à faire croire à ce dernier qu’il a réussi non seulement à attraper le point laser rouge, mais aussi à l’avaler. Le félin en a même redemandé.

C’est bien connu, la plupart des chats deviennent fous dès qu’on pointe le laser rouge sur les sols et les murs et n’ont alors qu’une idée en tête ; attraper cet insaisissable point lumineux. C’est d’ailleurs l’un des moyens les plus simples d’occuper son ami félin, les pointeurs laser étant disponibles un peu partout. A condition, bien entendu, de ne pas en abuser pour ne pas créer un sentiment de frustration chez l’animal.

C’est un peu pour les minettes et les minets l’équivalent de la queue chez le chien. Nos compagnons canins ont, en effet, tendance à tournoyer sur eux-mêmes en tentant désespérément d’attraper leur appendice caudal touffu. Y parvenir comme l'a fait Levi, c’est le graal pour les toutous. Tout comme ça l’est pour les chats et le fameux point lumineux rouge.

Il semble bien que Vik ait réussi cet exploit. C’est dont il est persuadé, en tout cas. Ce beau matou au pelage noir et blanc est la star du compte Instagram « Vik’s VIP Membership Club », où ses aventures sont suivies par près de 4500 followers.

Il y est décrit comme étant un chat d’origine néerlandaise et de parents malaisiens, mais aussi et surtout le « vainqueur du point rouge ».

On peut effectivement le voir savourer – au sens propre – son triomphe après avoir capturé et avalé le point laser dans la vidéo ci-dessous, que relaie PetHelpful :

Le héros de la gent féline

Le propriétaire de Vik s’est amusé à agiter le pointeur laser sous ses yeux, puis l’a éteint au moment où le chat a cru l’avoir mangé. Ce dernier paraît d’ailleurs si sûr de son fait qu’il s’est mis à mâcher, puis à se lécher les babines avant d’émettre un petit miaulement à l’adresse de son humain, comme pour lui demander une nouvelle « bouchée ».

viksclusiveclub / Instagram

Vik peut être fier de ce qu’il a accompli. Il a réalisé le rêve de tous ses congénères en parvenant à dompter ce point rouge qu’aucun d’entre eux n’avait réussi à attraper jusque-là. Il peut même se targuer d’en connaître le goût désormais…