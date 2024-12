Ce chat prêt à tout pour rejoindre sa voisine adopte une surprenante démarche acrobatique pour éviter la gouttière gelée (vidéo)

Les chats sont des créatures particulièrement agiles, déterminées et caractérisées par une faculté d’adaptation hors du commun. Simpson le félin tuxedo possède toutes ces qualités et il les met à profit notamment pour mener sociale et sentimentale très active.

Ce matou qui vit à Amsterdam a, en effet, une amoureuse. Il s’agit de la chatte à la robe rousse qui habite la maison voisine. Les 2 habitations sont mitoyennes et une gouttière sépare leurs toits respectifs. En raison du froid, cette dernière n’est pas pleine d’eau en ce moment, mais de neige.

C’est néanmoins un passage obligé pour Simpson s’il veut rejoindre sa dulcinée. Comme il n’a pas envie d’avoir les pattes gelées en marchant sur la gouttière, il a développé une technique tout à fait surprenante mais efficace pour effectuer sa traversée tout en préservant ses coussinets de la glace. Elle consiste à écarter les pattes au maximum pour marcher sur les bordures de la gouttière.



H3000 / Reddit

Sa propriétaire, qui se fait appeler « H3000 » sur Reddit, s’en est rendu compte et a eu l’opportunité de le filmer alors qu’il était en pleine action. Elle a partagé la vidéo sur le réseau social, où elle a amusé de nombreux internautes. Voici la séquence, que relaie le site Boing Boing :

Son amoureuse a appris la même technique

« Voilà comment mon chat Simpson s'assure de ne pas avoir froid aux pattes », indique sa propriétaire. Ce chat est vraiment prêt à tout pour retrouver son amie, mais l’autre grande surprise, c’est que la minette rousse s’est mise à l’imiter.

Elle a, en effet, appris à marcher exactement comme Simpson pour « survoler » la gouttière pleine de neige et tous 2 se retrouvent désormais tous les jours en faisant une partie du trajet chacun de son côté.

C’est ce que l’on peut constater dans une autre vidéo, mise en ligne le lendemain par la propriétaire de Simpson non pas sur Reddit, mais sur la plateforme Imgur. La voici :