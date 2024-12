Ce chat n’a plus le même physique qu’avant, mais sort victorieux de son combat contre le cancer

Les mois précédents ont été éreintants pour Odie, un chat de race Devon Rex. Le félin a reçu un diagnostic de cancer et était condamné jusqu’à ce qu’une intervention chirurgicale risquée redonne espoir à ses maîtres, Peter Meehan et son épouse. Le chat est sorti métamorphosé de cette opération, mais a surtout vaincu le cancer.

Tout a commencé en septembre 2023, quand les maîtres du quadrupède ont remarqué une excroissance sur sa gencive inférieure : « Nous avons d'abord pensé qu'il s'agissait d'un gonflement temporaire, mais après une série de tests et d'analyses, on nous a dit qu'il s'agissait en fait d'un ostéosarcome », racontait Peter à Newsweek. Autrement dit, Odie souffrait d’un cancer des os et seule une opération risquée pouvait le sauver.

@apmee / Reddit

Des nouvelles réconfortantes

Celle-ci consistait à lui enlever toute une partie de la mâchoire inférieure. Elle n’était pas sans risque, car Odie aurait pu ne plus jamais manger par lui-même en cas de problème. Tout le monde a donc retenu son souffle lors de l’intervention, mais tout s’est finalement bien passé. La guérison du félin s’est également faite sans encombre, à la plus grande surprise de ses maîtres.

Odie a recommencé à manger seul et ne manquait pas d’appétit : « Il est tellement stoïque et motivé par la nourriture de manière si comique qu'il a recommencé à engloutir des aliments solides en quelques jours ! », affirmait son propriétaire. Lequel a partagé son récit sur la plateforme sociale Reddit.

A lire aussi : Une femme en soins palliatifs est autorisée à passer une dernière journée avec son chat bien-aimé et lui fait ses adieux (vidéo)

Un chat unique

Il a posté des photos de son chat avec son nouveau physique et l’a comparé à Snowball, le chat de la série télévisée Les Simpsons. Effectivement, à cause de son opération, Odie a les 2 canines supérieures qui ressortent, même quand il a la bouche fermée. Cela le rend unique : « Il aime faire des grimaces, mais il reste notre beau garçon ! », déclarait Peter. Les internautes ne diront pas le contraire : « Quel petit bébé. Il est si mignon. Je suis contente qu'il soit heureux », écrivait une personne.

Peter est tout aussi ravi pour le félin. Il a tenu à remercier les spécialistes qui se sont chargés de l’opérer et de le suivre : « Nous serons donc éternellement reconnaissants envers nos vétérinaires et les équipes d'oncologie [...] Il a si bien guéri qu'on ne saurait même pas qu'il a subi une intervention chirurgicale », partageait-il.