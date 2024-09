Ce chat malin a pris le temps d’observer les gestes de son maître pour utiliser le frigo (vidéo)

Il ne faut jamais sous-estimer l’intelligence et la perspicacité des animaux, surtout lorsqu’ils ont une idée en tête ! En voyant son maître utiliser le frigo, un chat a voulu faire de même et a observé avec attention le fonctionnement de l’appareil. Il sait désormais comment l’utiliser, au plus grand désarroi de son propriétaire !

Jax est un majestueux Maine Coon qui vit avec son propriétaire et son frère félin Axxel en Géorgie (États-Unis). Un compte lui est dédié sur TikTok et des milliers de personnes viennent admirer son sublime pelage, mais également rire devant ses bizarreries.

Les Maine Coon sont impressionnants par leur taille, sachant que les mâles peuvent mesurer jusqu’à un mètre. Jax, qui est âgé d’un an et demi, pesait déjà plus de 8 kilos à 10 mois et avait la taille d’un « petit humain » selon son propriétaire.

@jax.the.cat7 / TikTok

Le mimétisme des chats

Cette particularité physique est impressionnante, mais peut parfois être contraignante dans la mesure où le félin a facilement accès à de nombreuses choses. Il n’a qu’à se dresser sur ses pattes arrière sans trop d’efforts, et le tour est joué. C’est ce qu’a constaté son maître en le voyant utiliser le frigo.

En effet, le chat perspicace avait vu son humain se servir du compartiment à glaçons en appuyant sur le levier. Il a intégré le mécanisme et s’est aussi mis à presser le poussoir pour que quelque chose sorte du frigo. Son maître a partagé une vidéo de sa prouesse sur les réseaux sociaux.

Heureusement, le félin n’a pas encore compris qu’il fallait attendre un peu, bouton enfoncé, avant que les glaçons commencent à tomber. Mais son intelligence n’est plus à prouver et il pourrait prochainement découvrir la combine !

En attendant, la vidéo, relayée par Parade Pets, est devenue virale sur les réseaux sociaux. Les internautes, qui étaient des milliers à la visionner, n’ont pu qu’admettre l’intelligence du chat dans la section des commentaires : « Je vous jure que les Maine Coon sont des humains dans des corps de chat », écrivait une utilisatrice de TikTok, « Ils sont si intelligents, les petits monstres. Il est magnifique » commentait une autre personne.