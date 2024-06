Ce chat fait comprendre à sa maîtresse à quel point elle lui a manqué pendant ses 2 semaines de vacances (vidéo)

De nombreux propriétaires aimeraient amener leur chat avec eux en vacances, mais ce n’est pas toujours possible. Certaines boules de poils ne supportent pas les voyages, alors il vaut mieux réfléchir à un mode de garde à la maison. Ronan a dû passer plusieurs jours sans sa maîtresse. Au retour de celle-ci, il n’a pas pu contenir sa joie et ne souhaitait plus s’en séparer.