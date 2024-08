Ce chat de refuge rêve de rencontrer la famille idéale qui l'aimera malgré ses sautes d'humeur

L’équipe du Prairie Paws Animal Shelter, situé au Kansas, a hâte de trouver une famille aimante pour le beau Leo. Mais en publiant son annonce d’adoption sur Internet, elle n’a rien édulcoré.

Elle a décrit la personnalité du chat avec précision et honnêteté, mais de manière attachante. Ainsi, le texte a tendance à faire sourire les adoptants potentiels.

© Prairie Paws Animal Shelter

« Vous cherchez un chat qui grimpera sur vos genoux ? Continuez à chercher. Vous avez besoin d’un petit câlin ? Pas moi. Vous voulez un petit rayon de soleil ? Détrompez-vous, peut-on lire, il est doux, mais aussi rude. Il est calme, puis fougueux. Notre Leo ne sait pas exactement ce qu’il ressent habituellement. »

© Prairie Paws Animal Shelter

Un chat avec des sautes d’humeur

Selon ses bienfaiteurs, Leo « est plein de contradictions ». En effet, « une seconde il est gentil, puis la suivante, il ne l’est plus. Il peut être un rayon de soleil… et un orage, écrivent les bénévoles du refuge, il a besoin de quelqu’un qui comprenne ses sautes d’humeur et qui l’aime malgré tout. »

Bien qu’il soit « beau comme tout », le félin « a de la personnalité. Parfois même plusieurs », poursuivent ses anges gardiens, « un coup il ronronne, un coup il est en colère. Il cherche à attirer votre attention, mais feule dès que vous essayez de le caresser. »

Comme l’indiquent The Dodo, Leo devra être adopté par une famille sans jeunes enfants et sans autres animaux de compagnie en raison de sa – ou plutôt ses personnalités ! « Il ne montre aucune pitié, car tout petit animal est considéré comme un adversaire », soulignent ses protecteurs.

© Prairie Paws Animal Shelter

« La vie ne sera jamais ennuyeuse avec Leo »

Mais quand cette boule de poils a soudainement envie d’accepter des témoignages d’affection, c’est un pur bonheur !

« La vie ne sera jamais ennuyeuse avec Leo », estiment ses bienfaiteurs.

© Prairie Paws Animal Shelter

Ces derniers ajoutent qu’il est probablement stressé au refuge, et qu’il pourrait se détendre une fois installé dans un foyer chaleureux et aimant.

« Nous aimons Leo, et nous savons que quelqu’un l’aimera aussi », concluent les bénévoles.